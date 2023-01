Aschheims Bürgermeister spricht offen über Burnout-Erkrankung - Rückkehr ins Rathaus verzögert sich

Von: Stefan Weinzierl

Die Geschäfte im Rathaus sollen auch weiterhin die Stellvertreter leiten. (Symbolbild) © Nico Bauer

Seine Burnout-Erkrankung hindert Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser immer noch an einer Rückkehr ins Rathaus. Er tritt nun eine mehrwöchige Therapie an, wie er ganz offen berichtet.

Aschheim – Bürgermeister Thomas Glashauser wird so schnell nicht ins Aschheimer Rathaus zurückkehren. Wie der 47-Jährige, der an einem Burnout-Syndrom leidet, jetzt auf Merkur-Nachfrage mitteilte, tritt er Ende Januar eine Therapie in einer Tagesklinik an. Die Behandlung ist seiner Aussage zufolge frühestens nach sechs Wochen beendet, kann aber auch bis zu zwölf Wochen dauern.

Bislang hieß es, dass der CSU-Politiker, der seine Erkrankung im September vergangenen Jahres öffentlich gemacht hatte und seitdem in Krankenstand weilt, zum 31. Januar 2023 ins Rathaus zurückkehrt. In den vergangenen Monaten hatte Zweiter Bürgermeister Robert Ertl (FW) mit Unterstützung der Dritten Bürgermeisterin Marion Seitz (Grüne) die Amtsgeschäfte geleitet. Das soll nun weiter der Fall sein.

„Das Ziel der Therapie ist...“

Glashauser bekräftigte noch einmal sein Ziel, wieder in den Chefsessel im Rathaus zurückzukehren, sobald er genesen ist. „Ich will die Wahlperiode durchziehen, bis 2026 weitermachen. Das bin ich den Wählern, die mir das Vertrauen geschenkt haben, schuldig“, sagt er. Voraussetzung ist für ihn allerdings, dass er körperlich und vor allem seelisch wieder so fit ist, dass er den Herausforderungen des Bürgermeisteramts auch gerecht wird. Das sei derzeit noch nicht der Fall. „Das Ziel der Therapie ist für mich, dass ich danach die Arbeit im Rathaus so gut leisten kann wie vor meiner Erkrankung.“

Dass er erst jetzt einen Therapieplatz in der Tagesklinik bekommen hat, hängt laut Glashauser auch mit der grundsätzlichen Schwierigkeit zusammen, als Betroffener mit Burnout-Syndrom schnell Unterstützung zu erhalten. „Ich hab selbst erfahren müssen, wie lange es dauert, bis man medizinische Hilfe bekommt“, sagt er. So habe er allein sechs Wochen gewartet, um einen Termin bei einer Therapeutin zu bekommen. „Dort hat es dann auch nicht gleich gepasst.“ So hat er erst seit Mitte November eine Psychotherapeutin, bei der er regelmäßig in Behandlung ist. Ähnliche Erfahrungen hat er auch bei der Suche nach dem Therapieplatz in der Tagesklinik gemacht. „Die Kliniken sind völlig überlastet – auch durch die Auswirkungen von Corona“, sagt er.

„Scheue mich nicht, über meine Probleme zu sprechen“

Glashauser will sich deshalb, sobald es ihm wieder gut geht und er ins Rathaus zurückkehrt, auf politischer Ebene dafür einsetzen, dass die medizinische Versorgung in diesem Bereich verbessert wird. „Deshalb scheue ich mich auch nicht, öffentlich über meine Probleme zu sprechen.“ Er möchte anderen Menschen, die auch davon betroffenen sind, den beruflichen Stress nicht mehr selbst erfolgreich verarbeiten zu können, Hilfestellung geben. „Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich nach außen öffnen, dann so lange auf Hilfe warten müssen.“

Beim Gemeinderatsessen, das am Donnerstagabend in Aschheim stattfand, hat Glashauser über den geschäftsleitenden Beamten im Rathaus, Christian Schürer, die Gemeinderäte über seine aktuelle Situation informiert. Glashauser hofft nun, dass ihn Zweiter Bürgermeister Ertl weiter so zuverlässig vertreten kann, wie bisher.

Ertl kann noch keine abschließende Zusage machen, will aber schnellstmöglich mit seinem Arbeitgeber reden – und ist guten Mutes: „Wir werden schon eine Lösung finden.“

Gemeinde ist auf sämtliche Fälle vorbereitet Selbst für den Fall, dass der Zweite und Dritte Bürgermeister die Vertretung für Rathauschef Thomas Glashauser nicht mehr wahrnehmen können, ist die Stellvertreterschaft in der Geschäftsordnung für den Gemeinderat Aschheim geregelt, wie der geschäftsleitende Beamte im Rathaus, Christian Schürer, versichert. Dann könnten das ältestes Mitglied des Gemeinderats bzw. im Alter folgende Gemeinderäte sämtliche gesetzliche und geschäftsordnungsmäßige Befugnisse des Ersten Bürgermeisters ausüben. Zudem können alle Stellvertreter per Dienstanweisung Aufgaben an die Rathausmitarbeiter übertragen, betont Schürer.

Fällt ein Bürgermeister übrigens krankheitsbedingt übermäßig lange aus, kann die Gemeinde als Dienstherr, genauer gesagt der Gemeinderat, einschreiten, erklärt Wilfried Schober, der Direktor des Bayerischen Gemeindetags. Der Gemeinderat kann den Bürgermeister, der Wahlbeamter ist, dann zum Amtsarzt schicken. Letzterer prüft, ob der Betroffene dauerhaft nicht amtsfähig ist. Ist dies der Fall, kann der Gemeinderat Neuwahlen beschließen. Geregelt ist dies in der Gemeindeordnung bzw. dem kommunalen Wahlbeamtengesetz.

