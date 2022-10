Aschheims Ortskern bald ohne Supermarkt

Von: Laura May

Teilen

Einkaufen ohne Fortbewegungsmittel: Für Menschen, die im nördlichen Ortsteil von Aschheim leben, ist das ab Mitte nächsten Jahres kaum mehr möglich. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der alte Rewe in der Aschheimer Ortsmitte ist bald Geschichte. Viele im Ort haben das längst prophezeit.

Aschheim – 2018 hat an Aschheims südlichen Rand ein neuer Rewe eröffnet. Damals regte sich Widerstand, viele fürchteten als Folge die Schließung des letzten zentralen Supermarkts im Ort. Die Gemeinde sprach von unbegründeter Sorge – doch jetzt schließt der alte Rewe. Vor allem für alte und behinderte Menschen wird der Einkauf schwer.

Frisch polierte Kleinwagen, SUVs und Motorräder brausen im Aschheimer Süden täglich zu XXX Lutz, Mömax, Aldi, Penny, Eni-Tankstelle, DM, Alnatura oder Rewe. Auf großzügigen Parkplätzen laden die E-Autos, das Angebot ist unendlich, die Straßen dorthin breit und neu.

Zu wenige Kunden als Grund

Bisher gibt es auch im Ortskern noch einen Rewe – doch jetzt kündigt der Konzern dessen Schließung zum Juli 2023 an, obwohl die Rewe-Group dereinst Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) versichert hatte, den Standort längerfristig zu erhalten. „Aufgrund stark sinkender Kundenfrequenz können wir unsere Filiale in der Saturnstraße nicht mehr wirtschaftlich betreiben“, begründet Rewe seine Entscheidung. Den bisherigen Mitarbeitern des Marktes verspricht der Konzern Arbeitsplatzgarantie und Stellen in umliegenden Filialen.

Im Ort wird diskutiert

Ob Rewe mit der Schließung auf schlechtes Geschäft reagiert oder die Entwicklung schon bei der Neueröffnung des modernen Marktes an der Jedovnicestraße geplant hatte? Die Meinungen gehen auseinander. In der Gemeinde wird derzeit über Verantwortung diskutiert. „Mich ärgert am meisten, dass der Gemeinderat das Thema hätte regeln können“, sagt Günter Sassman (FW). „Wir haben die falsche Entscheidung getroffen.“ Seine Fraktion wollte 2017 im Rahmen der Diskussion über die neue Rewe-Filiale den Konzern dazu verpflichten, auch die andere Filiale zu erhalten.

Alle anderen Parteien waren dagegen, auch weil eine derartige Vereinbarung rechtlich wohl nicht umsetzbar ist und der Mietvertrag des Saturnstraße-Rewe ohnehin im Oktober 2023 endet.

Nichts schriftlich fixiert

Die Zusicherungen gegenüber Glashauser waren wohl rein symbolisch. Immer wieder ist von schriftlich fixierten Abmachungen die Rede – weder Gemeinde noch CSU liegen jedoch entsprechende Dokumente vor. Für seine Fraktion wäre es viel schlimmer gewesen, wäre Rewe mitsamt der Post-Service-Stelle ganz verschwunden, sagt Florian Meier (CSU).

„Ich halte es für eine absolute Katastrophe, dass die Filiale schließt“, sagt Sabine Maier (Grüne). Ihre Fraktion war bei der Entscheidung 2017 nicht im Gemeinderat, sie selbst engagierte sich bereits gegen den neuen Rewe. „Dass es so kommt, war klar wie Kloßbrühe.“ Für Ingrid Lenz-Aktas (SPD) liegt die Ursache des Problems schon bei der Genehmigung des XXX Lutz. „Ich bin grundsätzlich gegen diesen Einzelhandel auf der grünen Wiese.“

Alle für einen Ersatz des Supermarktes im Ortskern

Ob die Rewe-Abwanderung aus dem Ortskern politisch hätte verhindert werden können oder nicht, ist unklar. Klar ist: Die Schließung ist fix und die Zukunftsplanung beginnt. Im Gespräch für das Gebiet ist eine Mischform aus Handel und Wohnen, ein sogenanntes „urbanes Gebiet“. Zumindest bei dieser Frage sind sich alle Fraktionen einig: Ein neuer Supermarkt muss in den Ortskern. Auch in Anbetracht des neu geplanten Wohngebietes auf dem ehemaligen Schustermann-Areal – rund 300 Menschen werden dort wohnen. Auch ein Mehrgenerationenhaus ist geplant, in dem dann ältere Menschen wohnen, die sich einen Supermarkt im Norden des Ortes wünschen, den sie ohne Auto oder Fahrdienst erreichen können.