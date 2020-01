Hier schmeckt’s ausgezeichnet: Vier Gaststätten im Landkreis erhalten Qualitätssiegel 

Für ihre „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ haben 25 Gastronomiebetriebe jetzt das Qualitätssiegel mit den weiß-blauen Rauten erhalten. Darunter sind auch vier Betriebe aus dem Landkreis München.

Landkreis – Die Klassifizierung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern. Ernährungsministerin Michaela Kaniber und die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Angela Inselkammer, haben die Urkunden bei einem Festakt in München überreicht. Drei Gastronomen erhielten zudem Urkunden für ihre „Ausgezeichnete Bierkultur, darunter auch das Restaurant August und Maria im Brauereigasthof Hotel Aying. Damit wird ihr besonderes Engagement um die Genussvielfalt bayerischer Bierspezialitäten hervorgehoben. Mit den Leitgedanken „Regional. Saisonal. Original“ wird die enge Zusammenarbeit zwischen Land- und Gastwirten vor Ort in den Mittelpunkt gerückt. Damit soll das Siegel ein verlässlicher Qualitätskompass für Gäste sein, die bayerische Wirtshäuser mit regionaler Küche suchen. Die Auszeichnung wurde bayernweit bereits an 132 Gastwirtschaften verliehen. Für die dreistufige Klassifizierung können sich interessierte Gastwirte bewerben. Die Gasthäuser werden von einer neutralen Kommission bewertet. Je mehr Rauten das Wirtshaus in seinem Siegel hat, desto besser hat es in den verschiedenen Kategorien abgeschnitten.

Im Landkreis München wurden ausgezeichnet:

O Hotel - Gasthof zum Schäfflerwirt Aschheim

O Mei Wirtshaus und Tom’s Diner Catering Hochbrück

O Restaurant August und Maria im Brauereigasthof Hotel Aying

O Waldgasthof Buchenhain Baierbrunn

