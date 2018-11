Bitter: Dynafit und Salewa verlassen Aschheim

Dynafit kehrt Aschheim den Rücken. Das Unternehmen baut in Kiefersfelden eine neue Zentrale. Der Grund ist ein sehr spezieller.

Aschheim – Die Idee ist, eine Bergsportfirma dort anzusiedeln, wo sie sich thematisch zu Hause fühlt: an den Alpen. Weil Aschheim dieses Kriterium nicht erfüllt, tüftelt die Oberalp-Gruppe nun an einem neuen Firmensitz für ihre Skitourenmarke Dynafit: Bis 2023 soll in Kiefersfelden, kurz vor der Grenze von Bayern nach Tirol und unmittelbar an der Inntal-Autobahn A 93, das neue Hauptquartier entstehen. Geplant ist ein „architektonisches Wahrzeichen am Eingangstor zu den Alpen im Norden“, sagt der Präsident der Oberalp-Gruppe, Heiner Oberrauch.

Als Vorbild dient das Pendant auf der Alpensüdseite: In Bozen laufen beim Bergsportausrüster Salewa im futuristischen „Cube“ inklusive Kletterhalle die internationalen Fäden zusammen.

Insgesamt sollen rund 120 Arbeitsplätze von Aschheim, wo die Oberalp-Gruppe seit 1989 ansässig ist, nach Kiefersfelden verlagert werden. Neben dem Firmenhauptsitz von Dynafit geht es auch um die Salewa-Niederlassung für Deutschland, Österreich und die Schweiz, um die Eigenmarken Pomoca (Skitourenfelle) und Wild Country (Kletterausrüstung) sowie Speedo (Schwimmen). Was ab 2023 mit dem firmeneigenen 7000-Quadratmeter-Areal in Aschheim passiert, ist noch unklar. Denkbar wäre, dass dort zumindest der im Münchner Umland beliebte Outlet-Store erhalten bleibt.

+ Vorbild für Kiefersfelden: So sieht der „Salewa-Cube“, der internationale Firmensitz, in Bozen aus. © Salewa

„Wir sind positiv überrascht, wie gut die Nachricht von unseren Mitarbeitern aufgenommen worden ist“, sagt Dynafit-Chef Benedikt Böhm. Der Bau einer hochmodernen Zentrale in Kiefersfelden, wofür bis Ende Dezember ein Wettbewerb internationaler Star-Architekten läuft, sei „ein Mega-Investment in die Mitarbeiter“.

Gleichwohl weiß Böhm, dass nicht alle Mitarbeiter den Umzug mitmachen werden, ist der neue Arbeitsplatz doch immerhin 93 Kilometer entfernt. Für einige, insbesondere ältere Kollegen mit Familie, zu weit. Axel Brosch, General Manager der Oberalp-Gruppe, sagt: „Natürlich möchten wir möglichst viele mitnehmen, um das Knowhow zu erhalten. Deshalb arbeiten wir an Paketen für Pendler- oder Umzugs-Unterstützung. Ziel ist es, für jeden eine Lösung zu finden.“

Firmenchef Böhm rechnet mit einer überschaubaren Fluktuation: „Nichts gegen Aschheim, aber als Firmensitz einer Bergsportmarke ist das nicht repräsentativ. Hier haben wir mehr gute Leute verloren als gewonnen.“ Kiefersfelden soll nun einen neuen Anreiz bieten. „Dort können die Mitarbeiter ihre Leidenschaft für den Bergsport leben und vor oder nach der Arbeit mal schnell eine Tour machen.“

Aber auch die Kunden sollen profitieren. Böhms Vision: „Ein Basecamp zu schaffen, einen Hotspot für Ski- und Bergtouren.“ In Sichtweite der Autobahn soll es über die Büros hinaus (inklusive Kindertagesstätte) für Endverbraucher einen Skitourenpark geben, eine Skiservice-Station plus Verleih, eine Erlebniswelt, eine gläserne Fabrik und ein Restaurant mit Bergblick. „Wir bringen unsere Marke in ein Umfeld, das unserer Mission entspricht.“ Analog zum „Salewa-Cube“, in Bozen ebenfalls unübersehbar neben der Autobahn.

Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) ist von Axel Brosch über die Standortverlagerung informiert worden. „Dass die Firma etwas Repräsentativeres sucht, war schon jahrelang im Gespräch. Insofern kam die Nachricht für uns nicht völlig überraschend“, sagt Glashauser. „Aber natürlich bedauern wir das sehr, das tut weh. Salewa und Dynafit waren bei uns immer gern sehen.“ Was die frei werdende Fläche, die der Firma gehört, angeht, „so werden wir Gespräche führen, wie man das Gelände aufwerten kann“, sagt Glashauser. Eine Umnutzung in Wohnbebauung sei aber „fast unmöglich“.