Blitzermarathon 2023: Das sind die Messstellen im Landkreis München

Von: Anna Liebelt

Teilen

Die Polizei misst an vielen Stellen im Landkreis die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. © dpa

Am Freitag, 21. April startet ab 6 Uhr der 24-stündige Blitzermarathon, mit dem die Polizei Rasern den Kampf ansagt. Hier kann es im nördlichen und südlichen Landkreis München teuer werden.

Landkreis - Wer nicht zahlen will, sollte am kommenden Wochenende wohl nicht zu stark auf das Gaspedal drücken. Denn ab Freitag, 21. März, 6 Uhr findet bayernweit wieder ein 24-stündiger Blitzermarathon statt. Rund 2000 Polizisten, Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung gegen dann auf Raser-Jagd. An über 1800 möglichen Messtellen kontrollieren sie die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, darunter befinden sich auch etliche im Landkreis München.

Sinn und Zweck: Verkehrsteilnehmer wachrütteln

„Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Und das hat seinen Grund. Überhöhte Geschwindigkeit war im letzten Jahr die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern, betont der Innenminister. Die Zahl der dabei Verstorbenen sei um 35 Prozent gestiegen. Dementsprechend gehe es nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken, sondern für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen.

Im Landkreis München wird in 26 Kommunen gemessen - das sind die Messtellen im Norden

• Aschheim: Eichendorffstraße; östliche Umgehungsstraße sowie Staatsstraße 2082

• Garching: Nordwestring

• Grasbrunn: B 471 sowie Staatsstraße 2079

• Haar: Wasserburger Landstraße (B 304)

• Ismaning: Aschheimer Straße; ebenso B 388 in östlicher Richtung; B 471 und Erdinger Straße

• Kirchheim: Kreisstraße M1 und Staatsstraße 2082

• Oberschleißheim: Mittenheimer Straße und Jägerstraße (Staatsstraße 2053)

• Putzbrunn: B 471, A 99

• Unterföhring: Hofäckerallee und Mitterfeldallee

• Unterschleißheim: B 13 sowie Hauptstraße 68

Im südlichen Landkreis wird hier geblitzt:

• Aying: Kreisstraße M 8 (Trautshofen); Staatsstraße 2070, Kreuzung Staatsstraße 2078/ 2070

• Baierbrunn: B 11 am Ludiwgs-Geräumt

• Brunnthal: Ayinger Straße und Kreisstraße M 10 an der Abzweigung zur Staatsstraße 2078

• Gräfelfing: Aubinger Straße, Rottenbucher Straße und Würmtalstraße

• Grünwald: Kreisstraße M 11, Nördliche Münchner Straße; Oberhachinger Straße; Staatsstraße 2072 und Südliche Münchner Straße

• Hofolding: Faistenhaarer Straße

• Hohenbrunn: B 471 und Staatsstraße 2078, Schnittstelle Taufkirchner Straße

• Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Kreisstraße M 10 zwischen Siegertsbrunn und Egmating

• Neuried: Kreisstraße M 4

• Oberhaching: Tisinstraße sowie Tölzer Straße 15

• Ottobrunn: Staatsstraße 2078

• Pullach: Staatsstraße 2572

• Sauerlach: B 13 in Lanzenhaar; Staatsstraße 2070; Staatsstraße 2573 bei Arget; Staatsstraße 2071

• Schäftlarn: Staatsstraße 2071

• Straßlach: Grünwalder Straße

• Taufkirchen: Kreisstraße M 2