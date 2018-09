Bürgerentscheid Aschheim: Wahlkampf ohne Gegner

Die Aschheimer haben die Wahl: Am Sonntag läuft der Bürgerentscheid, bei dem es um eine Kostenreduzierung für Anwohner von Straßen geht, die erstmals erschlossen werden. Die Bürgerinitiative kämpft, die Gemeinde hält sich dagegen bedeckt.

Aschheim – Derzeit läuft in Aschheim ein kurioser Wahlkampf. Nicht zur Landtagswahl, sondern im Vorfeld des Bürgerentscheids. Es ist ein Wahlkampf ohne echten Gegner. Geführt wird er von der „Bürgerinitiative Straßenerschließung“. Noch bis zum kommenden Sonntag, 16. September, können die Bürger per Briefwahl oder am Sonntag direkt an der Wahlurne abstimmen, ob es einen Drittelerlass bei der Ersterschließung so genannter Altstraßen geben soll.

Zum Hintergrund: Der Gemeinderat hat sich vor einigen Jahren entschieden, die offizielle Ersterschließung aller Straßen in Aschheim und Dornach in Angriff zu nehmen. Dabei entstehen in den Wohngebieten Verbesserungen wie Gehwege oder Parkplätze. Die rechtliche Regelung sieht vor, dass die Anlieger der Straßen jeweils 90 Prozent der Kosten tragen und dieses Geld eine Pauschalbeteiligung an der gemeindlichen Infrastruktur darstellt. Derzeit werden manche Straßen neu gebaut, die schon seit 25 Jahren genutzt werden, rechtlich bislang aber als Provisorium galten.

Drittelerlass für alle

Die Bürgerinitiative Straßenerschließung wehrt sich gegen die Kosten für die Anlieger, die sich oft pro Anlieger im fünfstelligen Bereich bewegen. Ihren Protest stützt die Bürgerinitiative auf die 2016 vom Landtag geschaffene Option, Bürgern von Straßen, die vor 25 und mehr Jahren gebaut wurden, ein Drittel der Beteiligungskosten zu erlassen. Die Bürgerinitiative möchte einen Kostenerlass für alle Altstraßen-Ersterschließungen erreichen, die zwischen 1. April 2012 und 31. März 2021 umgesetzt werden. Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) und Landtagsabgeordneter Ernst Weidenbusch aus Haar betonten jedoch, dass dieser Erlass allgemein bislang nur für besondere Härtefälle ermöglicht wurde. Zum Beispiel für Anlieger mit besonders großen Straßenanteilen – und sehr hohen Kosten.

Der Gemeinderat hat sich im Vorfeld des Bürgerentscheides nur einmal per Flugblatt zu Wort gemeldet. „Wir haben aber ganz bewusst keine Wahlempfehlung abgegeben“, sagt der Initiator des Flugblatts, Gemeinderat Rolf Dettweiler (CSU). Das Hauptargument: Das Gremium versuche alle Straßen – und damit alle Bürger – gleich zu behandeln. Ingrid Lenz-Aktas (SPD) sieht aber die Bürgerinitiative im Vorteil, „weil sie ihre Argumente besser emotionalisieren kann“.

„Wir werden als Gegner betrachtet“

Die Bürgerinitiative hat in den vergangenen Monaten mehrfach Bürgermeister Glashauser angegriffen: „Wir werden als Gegner der Gemeinde betrachtet“, sagt Eugen Stubenvoll, Sprecher der Bürgerinitiative. Er setzt darauf, dass sich Bürger, die allgemein mit der Arbeit der Gemeinde unzufrieden sind, pro Drittelerlass entscheiden.

In der Aschheimer Gemeindeordnung ist festgelegt, dass bei einem Bürgerentscheid jeder Stimmberechtigte die Unterlagen nach Hause geschickt bekommt. Bis Sonntag müssen diese Briefe zurückgesendet werden. Dieses Verfahren soll eine möglichst hohe Wahlbeteiligung fördern. Damit steigen auch die Chancen der Bürgerinitiative, bei einer Mehrheit das Quorum zu erreichen. Rund 1350 Bürger müssen mindestens für den Drittelerlass stimmen, damit der Bürgerentscheid rechtlich gültig wird.