Bürgermeisterwahl 2020: FW-Kandidat fordert Amtsinhaber heraus

Auch in Aschheim muss Amtsinhaber Thomas Glashauser in die Stichwahl. Im ersten Wahldurchgang hatte er ein sattes Polster auf Herausforderer Eugen Stubenvoll (FW). Der bekommt nun aber Unterstützung.

Aschheim – Die Gemeinde Aschheim steht nach den Kommunalwahlen vor einem großen Umbruch. Diesen will Eugen Stubenvoll nun veredeln. Der Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler muss in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Thomas Glashauser (CSU) aber gewaltig aufholen.

Am 15. März bekam Glashauser 48,04 Prozent der Stimmen (2017) und verpasste um knapp 200 Stimmen den Sieg im ersten Wahlgang. Das war für die CSU der nächste Niederschlag nach dem Verlust der absoluten Mehrheit im Gemeinderat, zu der sogar noch der Verlust einer Mehrheit von CSU und SPD dazu kam. „Natürlich bin ich anderes gewöhnt mit der Wahl von 2014“, sagt Glashauser. Mit satten 66 Prozent wurde er damals gegen zwei Kontrahenten ins Amt gewählt. Nun hatte der Bürgermeister drei Mitbewerber und verpasste den Sieg im ersten Anlauf. „Bei vier Kandidaten ist das Ergebnis nicht schlecht“, sagt der amtierende Bürgermeister.

„Die Wahl hat gezeigt, dass die Leute eine Änderung wollen“

Thomas Glashauser war in den vergangenen Tagen so gar nicht im Wahlkampfmodus, was nicht nur an der Ausgangsbeschränkung lag. „Ich muss dieser Tage in der Corona-Geschichte meine Hausaufgaben machen“, sagt er, „damit kann man öffentlich nicht glänzen.“ Der Schutz der Bevölkerung sei derzeit aber wichtiger als die Aschheimer Sonntagsfrage.

Kontrahent Eugen Stubenvoll bekam 32,7 Prozent der Stimmen und baut nun auf die Mehrheitsverhältnisse im künftigen Gemeinderat. Seine Freien Wähler und die ihnen in vielen Bereichen nahe stehenden Grünen haben eine Mehrheit in den nächsten sechs Jahren. „Die Wahl hat gezeigt, dass die Leute eine Änderung wollen“, sagt Stubenvoll. Und nun stelle sich die Frage, ob die Bürger auch einen Bürgermeister auswählen, der zu den Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat passt. Stubenvoll brachte noch einen Flyer heraus und warb dezent in sozialen Medien um Wählerstimmen.

Grüne stärken Stubenvoll den Rücken

Geht es nach der Grünen-Bürgermeisterkandidatin Sabine Maier, gehen ihre 11,86 Prozent an Stubenvoll. Sie spricht sich klar für den Bewerber der Freien Wähler aus: „Die Aschheimer wollen einen Wechsel und warum sollen sie nicht jetzt auch den letzten Schritt gehen?“ Die Grünen haben in ihren Reihen einen Interessenten für die Position des zweiten Bürgermeisters und warten nun gespannt, mit wem es Gespräche geben könnte.

Ingrid Lenz-Aktas (SPD, 7,41 Prozent) gibt ihren 311 Wählern keine Empfehlung. „Bei unserem Ergebnis wäre es vermessen, eine Empfehlung abzugeben“, sagt die Sozialdemokratin. Mit zwei Sitzen wurde ihre Fraktion abgestraft vom Wähler. Lenz-Aktas hat mittlerweile auch entschieden, ihr Gemeinderatsmandat anzunehmen. In der Wahlnacht hatte sie in der ersten Enttäuschung das künftige Mitwirken im Gemeinderat in Frage gestellt.

