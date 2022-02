Eltern in Aschheim sauer: Kinder schon wieder im Distanzunterricht: „Bin fassungslos“

Von: Sabina Brosch

Teilen

Durch Corona hat sich die Situation an der Keltengrundschule in Aschheim extrem zugespitzt. Es herrscht akuter Lehrermangel. Die Schüler können nicht vor Ort unterrichtet werden. © Sabina Brosch

An der Keltengrundschule in Aschheim musste am Dienstag eine komplette Grundschulklasse zu Hause bleiben. Der Grund: Es gibt zu wenig Lehrer.

Aschheim - Am Montagnachmittag brachte eine Mail der Schulleitung „absolutes Chaos“ zu uns nach Hause“, berichtet ein betroffener Vater. Er wurde darüber informiert, dass seine Tochter Julia (Name geändert) und die gesamte Klasse 2b von Dienstag bis Freitag in den Distanzunterricht geschickt wird. Sprich, das Mädchen bleibt zu Hause. Ihre Mutter hat jedoch einen OP-Termin, der Vater ist im Vertrieb einer Elektronikfirma, ist zwar im Homeoffice, muss dennoch acht Stunden arbeiten. Zum Glück sei sein Chef verständnisvoll, „wir müssen halt wieder mal zusammenhalten“, aber für den betroffenen Vater heißt dies, wieder einmal für seine Tochter die Lehrerrolle einnehmen zu müssen.

Vater sauer: „Kinder einfach nach Hause schicken, das geht nicht“

Unter widrigsten Bedingungen wurde sie eingeschult, kennt die Schule nur mit Maske, habe Lehrerin und Klassenkameraden oft wochenlang nicht gesehen. Das meiste sei an der ebenfalls berufstätigen Mutter hängen geblieben, abwechselnd hätten sie ihrer Tochter das Lesen und Schreiben beigebracht, Buchstabe für Buchstabe geübt. Den Zahlenraum bis zehn erschlossen. „Das ging jetzt halt nicht anders“, so Julias Vater, „aber von einen Tag auf den anderen die Kinder einfach nach Hause zu schicken, das geht für ihn nicht mehr. Auch die Begründung, dass es keine Lehrer gibt, löst nur Unverständnis aus. „Ich hätte nie gedacht, dass es in unserem Vorzeige-Bildungsland Bayern so etwas gibt. Es macht mich fassungslos.“

Lehrermangel durch Corona verschärfft

Schulleiterin Ruth Lehn betont: „Es gibt momentan einfach keine Lehrer.“ Sie habe beim zuständigen Schulamt um eine Ersatzlehrkraft angefragt. Dort sei man bemüht, aber die „Situation schwierig“, so Lehn. Dass Lehrermangel herrscht, sei seit langem allseits bekannt, durch Corona nun extrem zugespitzt. Für die Aschheimer Grundschule jedoch heißt dies in Konsequenz, dass „alle verfügbaren Kräfte bereits irgendwo im Einsatz sind.“ Julias Klasse, „die bereits seit eineinhalb Wochen von ständig wechselnden Lehrern beschult würde“, berichtet ihr Vater, wurde nun nach Hause geschickt. Die Kinder sollten dort zur Ruhe kommen, etwaige Lernrückstände aufarbeiten und wieder auf einen einheitlichen Lernstand kommen.

Schule versucht, digital so viel wie möglich aufzufangen

Was Lehn und ihrem Kollegium möglich ist, dort unterstützen sie mit Videokonferenzen, in denen Fragen beantwortet oder erklärt werden. Sie unterstützen bei der Verwendung des „Padlet“, einer digitalen Pinnwand, auf der Text, Bilder oder auch Sprachaufnahmen abgelegt werden können. Auch haben sie ein Materialpaket mit Arbeits- und Merkblättern zur Abholung in der Schule bereitgelegt. Das konnte am Dienstag vor Schulöffnung abgeholt werden. Um acht Uhr soll jedes Kind mit einem „Guten Morgen Gruß“ am Padlet seinen Unterrichtsbeginn starten. Dass bei dieser Art der Beschulung das soziale Lernen auf der Strecke bleibt, dessen ist sich auch Rektorin Lehn bewusst. „Die Isolierung zeigt Konsequenzen.“

Große Probleme für Alleinerziehende oder Eltern, die nicht einfach zu Hause bleiben können

Julias Vater ist aufgewühlt darüber, dass den Eltern so gut wie keine Chance eingeräumt wurde, entsprechend zu reagieren. Er denkt etwa an Alleinerziehende oder auch Personen, die nicht durch einen Anruf einfach am nächsten Tag von ihrer Arbeit weg bleiben können. „Denken Sie mal etwa an eine Krankenschwester, was soll die denn da tun?“ Oder wenn keine Großeltern binnen weniger Stunden parat stehen, „da ist das Chaos ja vorprogrammiert. Und die Leidtragenden sind die Kinder.“ Dass hin und wieder ein Lehrer ausfällt, sei normal. „Wenn nun aber eine ganze Klasse ad hoc nach Hause geschickt werde, „dann ist die Situation doch schon extrem dramatisch. Das ist eine echte Krise!“