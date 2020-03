Erste Coronavirus-Fälle im Landkreis München: 200 Mitarbeiter müssen ins Homeoffice

Das Cornavirus ist nun auch im Landkreis München angekommen, zwei Fälle sind derzeit bekannt. Die Folgen der Krankheit: leere Supermarkt-Regale und abgesagte Schüleraustausche.

Das Coronavirus hat den Landkreis München erreicht.

Zwei Personen wurden positiv getestet.

In vielen Supermarkt-Regalen herrscht gähnende Leere.

Landkreis – Das Coronavirus hat den Landkreis München erreicht. Ein Mitarbeiter der Firma Wirecard in Aschheim wurde positiv auf das Virus getestet, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Zudem sei bei einem externen Dienstleister eine Infektion nachgewiesen worden. Beide Personen befinden sich in Krankenhäusern in medizinischer Behandlung. Mitarbeiter die in den letzten 14 Tagen in direktem Kontakt mit den Infizierten standen, wurden bereits von den Gesundheitsbehörden informiert. „Wir haben diesen Personenkreis unmittelbar aufgefordert, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben und sich bei spezifischen Symptomen an medizinische Unterstützung zu wenden“, so die Sprecherin. Der Geschäftsbetrieb sei aufgrund durchgängig digitalisierter Prozesse von keinen Einschränkungen betroffen.

Folgen des Coronavirus im Landkreis München: Viele im Homeoffice

Bei Vodafone in Unterföhring arbeiten einige Mitarbeiter bereits von zuhause aus. Ein Mitarbeiter aus Nordrhein-Westfalen hatte eine Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg besucht und sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Mann arbeitete danach an Standorten in England und hatte dort auch Kontakt zu einem Mitarbeiter aus Unterföhring. Dieser und sechs seiner Unterföhringer Kollegen arbeiten nun vorsichtshalber im Homeoffice. Für alle Mitarbeiter sind Auslandsreisen zudem bis auf Weiteres gestrichen.

ProSieben/Sat1: 200 Mitarbeiter im Homeoffice wegen Coronavirus

Beim Medienkonzern ProSi eben/Sat1 in Unterföhring sind seit Montag rund 200 Mitarbeiter für zwei Wochen im Homeoffice. Hintergrund ist offenbar der Besuch eines Mitarbeiters aus Düsseldorf, der zuvor geschäftliche Kontakte nach Italien pflegte, wo sich das Virus schnell verbreitet hatte. Dieser Mitarbeiter soll zu einer Besprechung in Unterföhring gewesen sein. Aus Sicherheitsgründen wurden nun offenbar Kollegen, mit denen er Kontakt hatte vorübergehend nach Hause geschickt.

Unternehmen treffen Vorbereitungen in Bezug auf Coronavirus

Auch alle anderen Unternehmen wappnen sich: Neben „Präventionsmaßnahmen und medizinischen Beratungsangeboten“ gelten etwa bei Infineon in Neubiberg umfassende Reiserichtlinien fürChina, Korea und Teile Italiens. Um je nach weiterer Entwicklung einen möglichst reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten, habe man Vorbereitungen getroffen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. „Diese umfassen Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit gleichermaßen wie technische Maßnahmen, um großen Teilen der Mitarbeiter die Arbeit von zuhause zu ermöglichen.“

Leere Supermarkt-Regale im Landkreis München

Dass sich viele Sorgen machen wegen des Coronavirus, macht sich vor allem in den Supermärkten des Landkreises bemerkbar: In den Nudel-Regalen herrscht seit Samstag gähnende Leere. Aber auch vor Toilettenpapier, Milch, Fisch, Fleisch und Tomatenmark machen die Hamsterkäufer keinen Halt. Die alltäglichen Lebensmittel sind nahezu ausverkauft.

Auch die Reisebranche spürt die Folge des Virus: Ein spanisches Hotel unter Quarantäne und abgeriegelte Ortschaften in Italien. Die Ausbreitung des Coronavirus wirkt sich weiter aus – auch auf die Reisebranche im Landkreis München.

Wegen Coronavirus: Mit Atemschutzmaske im Supermarkt

„Das ist verrückt“, sagt Robin Hertscheck, Inhaber eines Supermarktes am Bahnhof Neubiberg. „Am Wochenende war extrem viel los.“ Produkte wie Milch, diverse Konservendosen, Nudeln, aber auch Wasser und Apfelsaft landeten haufenweise in den Einkaufswägen der Kunden. „Ich habe nicht damit gerechnet“, gibt Hertscheck zu. Am Samstag hat er die wichtigsten Lebensmittel sofort nachbestellt, ob alle in den nächsten Tagen geliefert werden können, weiß er nicht. „Das ist ja zurzeit nicht nur bei uns so“, sagt er. Aus Angst vor dem Virus habe ein Kunde am Wochenende sogar mit einer Atemschutzmaske seine Einkäufe erledigt. Für den Supermarkt-Inhaber sind solche Vorsichtsmaßnahmen unverständlich. „Ich denke, da wird viel Panik verbreitet und einiges aufgebauscht,“ sagt er. Die Mehrheit seiner Kunden wäre im Hinblick auf den Coronavirus noch entspannt. „Ich glaube, dass die Hamsterkäufe in der nächsten Zeit weniger werden“.

+ Im Rewe in Neubiberg ist das Nudel-Regal beinahe ausverkauft. © privat

Alltag trotz Coronavirus: Wenige Schüler fehlen

An den Schulen im Landkreis hat nach den Faschingsferien der Alltag wieder Einzug gehalten. Viele unbesetzte Stühle gibt es nicht – trotz der Aufforderung des Kultusministeriums, dass Schüler, die sich in Risikogebieten wie Venetien oder der Lombardei aufgehalten haben, vorsichtshalber zuhause bleiben sollten. Am Gymnasium Ottobrunn sind es nur drei Schüler, die deshalb fehlen. Am Gymnasium Oberhaching blieben fünf zuhause. Auch am Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim heißt es „alles im Rahmen“. Am Werner-Heisenberger-Gymnasium in Garching fehlte am Montag nur ein Schüler, weil er in einem Risikogebiet gewesen war. Schlimmer trifft es hier diejenigen, die sich schon seit Monaten auf den Austausch mit Schülern der französischen Stadt Reims gefreut hatten. Denn der Schüler-Austausch fällt wegen der Ausbreitung des Coronavirus wohl flach. Laut Schulleiter Armin Eifertinger dürfen die französischen Familien keine deutschen Gastschüler aufnehmen.

Nicht nur der Landkreis ist betroffen - Coronavirus in Bayern: Nach dem Coronavirus-Ausbruch in Italien wappnet sich auch Bayern für mögliche neue Fälle. Das Gesundheitsministerium meldet jetzt neue Fälle des Coronavirus in Bayern.