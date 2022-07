Dame von Betrügern geprellt: Übergabe von Geld und Schmuck am Friedhof in Aschheim

Von: Marc Schreib

Eine hohe Summe Geld und Wertgegenstände hat eine ältere Dame am Friedhofseingang in Aschheim an einen Abholer übergeben. Was sie nicht bemerkt hatte: Bei dem Gespräch zuvor hatte sie ein Betrüger angerufen.

Aschheim - Am Donnerstag gegen 13.45 Uhr, kontaktierte ein Unbekannter eine über 80-jährige Frau in Aschheim. Er gab sich als ihr Sohn aus und konfrontierte sie im Gespräch direkt damit, dass er in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Eine Frau sei ums Leben gekommen.

Manipulative Gesprächsführung

Daher brauche er jetzt einen Bargeldbetrag in Höhe von 125.000 Euro, die er als Kaution hinterlegen müsse. Durch die manipulative Gesprächsführung gelang es dem Mann, die ältere Dame davon zu überzeugen, Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro und mehrere Tausend Euro Bargeld in eine Tüte zu legen und diese dann gegen 15.30 Uhr im Eingangsbereich zum Friedhof in der Eschenstraße in Aschheim an einen Abholer zu übergeben.

Polizeihubschraubereinsatz erfolglos

Sie folgte den Anweisungen, übergab das Ganze und sah noch, wie der Abholer sich in nördlicher Richtung aus dem Staub machte. Im Nachgang hatte die über 80-Jährige Kontakt zu ihrem Sohn, der Betrug kam auf. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, verliefen allerdings ohne den gewünschten Erfolg. Die Polizei hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, sieht west- nordeuropäisch aus, trug eine dunkle Kappe, ein graublau kariertes Hemd, eine graublaue kurze Jeanshose und helle Turnschuhe.

Zeugenaufruf: Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ismaninger-/Tannen-/Eichen- und Buchenstraße oder am Herdweg etwas Merkwürdiges beobachtet hat, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium München unter Tel. 089/2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.