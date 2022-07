100 Strohballen in Flammen

Stohballen brennen auf einem Feld in Dornach. © FFW-Aschheim

100 Strohballen brannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dornach. Zum Glück haben Mitarbeiter des Autokinos die Flammen frühzeitig entdeckt.

Dornach – 100 Strohballen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Feld in Dornach gebrannt. Ob sie angezündet wurden oder von selbst in Brand gerieten, ist laut Feuerwehr unklar. Mitarbeiter des nahe gelegenen Autokinos bemerkten gegen 2 Uhr das Feuer zwischen Moosweg und „Am Kiesgrund“ und alarmierten die Feuerwehr.

Wasserleitung zum Weiher

37 Einsatzkräfte aus Dornach und Aschheim rückten an. Auch der Eigentümer des Feldes wurde verständigt, der mit einem weiteren Landwirt zur Hilfe eilte. Beide zogen mit ihren Bulldogs die brennenden Strohballen auseinander, so dass die Feuerwehrleute die Flammen löschen konnten. Ein Trupp legte eine Streckleitung vom nahe gelegenen Weiher am Kiesgelände und sicherte so den Wassernachschub, berichtet die Feuerwehr. Zwar gibt es in der Nähe keine Gebäude, aber es drohte aufgrund der Trockenheit die Gefahr, dass Funken ein nahe liegendes Wäldchen oder die Böschung am Autokino hätten entzünden können, erklärt Einsatzleiter Robert Marzinke.

Fünf Stunden im Einsatz

Gegen sechs Uhr beendeten die Feuerwehren die Löscharbeit, fünf Stunden nach dem Ausbrechen des Feuers. Um ein erneutes Auflodern zu verhindern, brachte der Landwirt noch am Morgen Wasser aus Güllefässern auf das Feld aus.

Ursache ungeklärt

Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Laut dem stellvertretenden Kommandant der Aschheimer Feuerwehr Robert Marzinke sei es möglich, dass Glasscherben Licht bündelten, mögliche Ursache könnte auch eine weggeworfene Zigarette oder feuchtes Stroh im Innern eines Strohballen gewesen sein.

