Ein Maibaum an Vatertag: Dornacher Vereine holen Termin nach

Von: Nico Bauer

Teilen

Mit zweieinhalb Wochen Verspätung haben die Dornacher ihren Baum am Donnerstag aufgestellt – gestört hat es keinen. Viele Besucher schauten zu. © Nico Bauer

Es war ein Maibaumtag außer der Reihe, und die Dornacher haben offenbar alles richtig gemacht. Zum Vatertag stellten die Vereine aus dem Ort den Maibaum auf, um einem Terminkonflikt mit dem Aschheimer Maibaumaufstellen aus dem Weg zu gehen.

Dornach –Vom Wetter bis zu den Besuchern war am Donnerstag alles maximal perfekt. Halb Aschheim kam nach Dornach, um den zweiten Maibaum der Gemeinde zu begrüßen. Und der Held des Tages war Feuerwehr-Kommandant Günter Schenkl, der nicht nur den Maibaum spendierte, sondern auch den Baggerfahrer beim Aufstellen zentimetergenau einwies. Das Aufstellen des blau-weiß-angemalten Baumes ging ganz schnell und war ein gelungener zweite Teil des Maibaumprojektes 2023. Vor ein paar Wochen beteiligte sich schon der halbe Ort an der Versteigerung von den Teilen des alten Maibaums. Durch den besonderen Termin am Vatertag war diesmal noch mehr los als sonst bei der Dornacher Maibaumfeier.

Bei der drei Wochen dauernden Maibaumwache waren viele Aschheimer Vereine dabei, da dort auch Dornacher Mitglieder fester Bestandteil sind. Die Wachgruppen reichten vom Deandlverein „Hoaße Hasn“ bis zum Männergesangverein. Und unten am Baum war „Ollis allerletzte letzte Wache“ mit Unterschriften der Freunde verewigt. Traditionell haben sich für das Aufstellen die drei Dornacher Vereine Feuerwehr, Schützen und Sportverein zusammengetan. Stolz stellte man fest, dass der Baum in seiner Geschichte noch nie gestohlen wurde und das auch diesmal so blieb. Der verspätete Termin barg da einige Gefahren, weil fast alle Burschenvereine nach dem eigenen Aufstellen am 1. Mai viel Zeit hatten.

Viel los war beim Fest nach dem Maibaumaufstellen am Vatertag in Dornach. © Nico bauer

Der Dornacher Maibaum hatte diesmal ein Jubiläum in Form der Tafeln, die 1976 das erste Mal gefertigt und an den Maibaum angebracht wurden. Seinerzeit war Dornach noch eine eigenständige Gemeinde und fuhr zum „letzten Aufbäumen“ noch einmal durch Aschheim. Wenig später erfolgte die bayerische Gebietsreform und Dornach wurde zu einem Ortsteil der Gemeinde Aschheim. Und der Maibaum 2023 ist der mittlerweile zehnte Baum, der die historischen Tafeln bekam. Diese wurden immer nur etwas aufgehübscht, restauriert und gesäubert. Die Konstanz der Tafeln ist etwas außergewöhnliches, aber auch ein Zeichen für die unveränderte Seele Dornachs. Die Tafeln stehen für die Vereine, die Traditionen, die Landwirtschaft und die Industrie, die schon 1976 zu Dornach gehörte. nb