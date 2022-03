Hilfsaktion in Aschheim füllt mehrere Lastwagen

Von: Nico Bauer

Wir sind absolut überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft. Marion Seitz vom Verein „HandinHand“ © Privat

In Aschheim hat eine Sammelaktion zweier Vereine eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Mehrere Fuhren voller Spenden werden von dort aus nun Richtung Kriegsgebiet gebracht.

Aschheim - Viele in Deutschland leiden dieser Tage mit den Ukrainern und sind bereit, den Menschen in dem von Russland überfallenen Land oder den Flüchtlingen zu helfen. In Aschheim organisierten die beiden Vereine „HandinHand“ und „85609hilft“ die Hilfe der Bürger. Man orientierte sich an der Flüchtlingshilfe Erding sowie der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde und übernahm von diesen beiden regionalen Koordinationsgruppen die Listen der benötigten Spenden.

Lebensmittel, Drogerieartikel und Kleidung

Dabei ging es einerseits um Kleidung für Flüchtlinge, aber auch um Konserven oder Hygieneartikel für die Lieferung zu den Menschen in den Kriegsgebieten. „Wir bekamen palettenweise Lebensmittel, und die Leute haben die Windeln in unserem Drogeriemarkt komplett leergekauft“, sagte Marion Seitz, die Dritte Bürgermeisterin und Vorsitzende des Vereins „HandinHand“. Es kam sogar so viel zusammen, „dass wir nach dem Weitertransport immer noch Waren für einen halben Lastwagen gelagert haben“.

Flüchtlinge an der Grenze abgeholt

Die Aschheimer Ukraine-Hilfe ging aber weit über die reine Sammlung und Weiterleitung der Sachspenden hinaus. Manfred Hausner lud seinen Kleinbus voll und fuhr direkt von der Sammelaktion zur polnischen Grenze. Auf dem Rückweg brachte er gleich noch ukrainische Flüchtlinge mit in seinen Heimatort. Unterdessen lieferten mehrere Kleinbusse und der Transport-Laster der Feuerwehr Spenden zu Lagern der ukrainischen Gemeinde München. Zwei große Lastwagen brachten Aschheimer Waren zur Caritas nach Ungarn nahe der ukrainischen Grenze. Und dann waren da noch die zwei weiteren Kleinbusse, die an der Grenze Flüchtlinge abholten.

In Aschheim sind schon etliche Menschen aus dem Kriegsgebiet untergekommen. Unter anderem bietet das Gasthaus zur Post knapp 40 Ukrainern ein Dach über dem Kopf. Dazu sind Flüchtlinge privat untergebracht. „Wir sind absolut überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft, der guten Zusammenarbeit unter den Vereinen und der Unterstützung durch Gemeinde, Pfarrei und Feuerwehr“, sagt Marion Seitz.

Wegen der unerwarteten Menge an Spenden sind derzeit auch keine weiteren Aktionen geplant. Wer noch etwas tun möchte, helfe am meisten mit Geldspenden, die variabel eingesetzt werden können, wo die Not gerade am größten ist. Der Verein „HandinHand“ nimmt über sein Konto (siehe unten) Spenden entgegen. Darüber hinaus beobachte man die Situation rund um die Ukraine und mache sich weitere Gedanken, wie die Aschheimer etwas Not lindern könnten.

Spendenkonto Die Kontodaten des „HandinHand“-Vereins bei der VR-Bank: DE08 7016 6486 0004 0462 85

