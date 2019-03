Endlich Ja gesagt: Aschheim bekommt ein neues Rathaus

Das Aschheimer Rathaus wird neu gebaut. Eine Sanierung ist vom Tisch. Der Neubau kostet bis zu sieben Millionen Euro, bietet durch die Erweiterung aber deutlich mehr Platz.

Aschheim – Thomas Glashauser hat es geschafft. Und am Ende wusste er selbst nicht so recht wie. Der CSU-Bürgermeister wollte eine einstimmige Entscheidung für den Neubau des maroden Aschheimer Rathauses. Dass das Votum auch so ausfiel, kam dann schon etwas überraschend. Es brauchte ein Jahr und diverse Diskussionsrunden, bis die Freien Wähler – nach fünf Minuten Sitzungsunterbrechung – doch Ja sagten zu dem Vorgehen.

Über das Rathaus wurde viel diskutiert, ob in einer eigenen Bürgerversammlung oder in einer Kommission des Gemeinderats. Und im Vorfeld wurde Stimmung gemacht(siehe unten). Auch im Gemeinderat fiel die Neubau-Entscheidung nicht sofort. Der FWG-Fraktionsvorsitzende Robert Ertl beantragte gleich zu Beginn der Sitzung eine Vertagung, weil zwei seiner Gemeinderäte als Schäffler mit Auftritten beschäftigt seien. Der Antrag wurde abgelehnt. Und so begann sie, die intensive Reise durch die Vorgeschichte des Projekts.

Nochmals erläutert wurde der ursprüngliche Plan, den Altbau durch die Nachrüstung eines Aufzuges behindertengerecht zu machen. Bei den Voruntersuchungen stellte sich jedoch heraus, dass das Haus größere statische Mängel aufweist und nicht mehr den heutigen Brandschutzbestimmungen entspricht. Die Gemeindeangestellten mussten sofort umziehen in das benachbarte Partnerschaftshaus, wo sie eher schlechtere Arbeitsbedingungen aufwanden. „Ich habe das Schlafzimmer“, witzelte Glashauser.

Nach einem Jahr der Diskussion und mehreren Vertagungen stellten die Zahlen die Weichen für den Grundsatzbeschluss, die ein externes Büro präsentierte. Die Architekten ermittelten für die reine Sanierung des Rathaus-Altbaus Kosten in Höhe von 4,14 Millionen Euro. Der Neubau wäre wohl sogar ein kleines bisschen günstiger; samt Erweiterung auf der Fläche des Nachbargebäudes (Sauter-Haus) belaufen sich die Kosten laut der Experten auf 6,9 Millionen Euro.

Für die Mitglieder von CSU und SPD waren alle Fragen beantwortet, zumal die Verwaltung bei der langfristigen Prognose für 25 bis 30 Jahre auf einen Bedarf von zusätzlichen 580 Quadratmetern an Bürofläche kam. „Jeder Euro für die Sanierung wäre rausgeschmissenes Geld“, sagte Ingrid Lenz Aktas (SPD). „Ein Privater würde nie sanieren, wenn der Neubau günstiger ist“, sagte Florian Meier (CSU). Andreas Bichler (SPD) richtete abschließend einen flammenden Appell an die Freien Wähler, den Weg endlich mitzutragen: „Jetzt haben fünf bis sechs Planer das Rathaus angesehen und alle sagten, dass es nicht unter drei Millionen Euro zu sanieren ist. Das sollten wir jetzt auch glauben.“

Die letzten Fragen der Freien Wähler vor der Zustimmung zum Neubau betrafen die heutige Rathausfassade, die beim Neubau doch aufgegriffen werden sollte. Bürgermeister Glashauser erklärte, dass dies der Gemeinderat im Prozess entscheiden könne: „Es gibt die Möglichkeiten im Laufe des Verfahrens – was anfangs etwas mehr Geld kostet, aber dafür hat die Gemeinde am Ende des Architektenwettbewerbs mehr Mitspracherecht.“ Die Freien Wähler waren überzeugt und sie stimmten dem Grundsatzbeschluss zu, um den nun ein Jahr gerungen worden war.

