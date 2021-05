Startschuss für neue Gaststätte und Erweiterung der Sportanlagen in Aschheim und Dornach

Einstimmig beschlossen

Nun wird es konkret mit der Modernisierung und Erweiterung der Sportanlagen in Aschheim und Dornach. Im Gemeinderat wurde die Änderung des Bebauungsplans Sportpark Aschheim und die Neuaufstellung eines Bebauungsplans „Sportpark Dornach“ einstimmig beschlossen.

Aschheim - Seit einigen Jahren hat der Gemeinderat schon die Erneuerung der Sportgaststätte im Aschheimer Sportpark auf dem Schirm, aber bei der Priorität stand die Maßnahme nie ganz oben. Die Eröffnung des Verfahrens zur Bebauungsplanänderung ist nun quasi der Startschuss.

Uneins über planerische Freiheit

Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) deutete an, dass man für die Aufgabe einen Planer an der Hand habe, der in München schon verschiedene Bezirkssportanlagen gestaltet habe. Im Gemeinderat gab es nur Diskussionen über das Verfahren und den Vorgang. Die Freien Wähler würden dem Planer gerne Vorgaben machen, während die CSU und die SPD eher dem Planer freie Hand lassen wollten. „Ein guter Planer kann charmante Vorschläge bringen, auf die wir so gar nicht kommen würden“, sagte Ingrid Lenz-Aktas (SPD). Günter Sassmann (FW) plädierte dafür, dass man frühzeitig die Bedürfnisse der im Sportpark beheimateten Vereine abfragt und dem Planer mit auf den Weg gibt. Bürgermeister Glashauser antwortete, dass es noch nicht um den konkreten Bauantrag für ein Gebäude gehe, sondern die Anordnung der Flächen im Bebauungsplan.

Neubau der Sportgaststätte

Erstes Ziel ist ein definierter Bauplatz für die Sportgaststätte. Der Rathauschef machte auch deutlich, dass die Vorsitzenden der Vereine in dem Verfahren natürlich mitdiskutieren werden. Nachdem die Gemeinde kürzlich ein wichtiges Grundstück erwerben konnte, startet nun das Verfahren, an dessen Ende die Sportgaststätte neu gebaut wird. Die Änderung des Bebauungsplans wurde einstimmig beschlossen und vor weiteren Verfahrensschritten werden Planideen erst im Gemeinderat diskutiert.

Grundstücke für Ausbau des Dornacher Sportparks gesichert

Parallel beginnt die Gemeinde aber auch mit dem Ausbau des Dornacher Sportparks, nachdem auch hier die benötigten Grundstücke im gemeindlichen Besitz sind. Die benötigte Fläche hat sich die Gemeinde Aschheim laut Bürgermeister Glashauser in Erbpacht sichern können. Bei der Erweiterung des Sportparks muss man dann die Auflage des Landratsamtes erfüllen, eine weitere Zufahrt zu dem Gelände anzulegen. Auch den Bebauungsplan für den Dornacher Sportpark soll der Architekt übernehmen, der sich mit dem Aschheimer Sportpark befassen wird.