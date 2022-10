Gesprächsklima: Aschheimer Gemeinderäte nähern sich nach ehrlicher Aussprache an

Von: Nico Bauer

Angesichts der Burnout-Pause des Aschheimer Bürgermeisters Thomas Glashauser hat der Gemeinderat über seinen Ton diskutiert. Es gab viel Gesprächsbedarf und auch Selbstkritik.



Aschheim – Eigentlich wollte sich der Aschheimer Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung über das Gesprächsklima austauschen, aber dann kam das Thema doch in den letzten Minuten des öffentlichen Teils zur Sprache. Es gab Vorwürfe, Streit und auch gereichte Hände. Der Gemeinderat unternahm einen verbalen Versuch, sich zusammenzuraufen.

Burnout des Bürgermeisters

Die Debatte eröffnete Sepp Lausch, der die Diskussion der vergangenen Tage über die Burnout-Auszeit von Bürgermeister Thomas Glashauser unter dem Punkt „Sonstiges“ ansprach. Er beklagte sich, dass die Krankheit des Bürgermeisters verwendet werde, „um die Freien Wähler zu denunzieren“. Es folgte der Ärger von Eugen Stubenvoll über Aussagen („Ich verlange, dass meine Privatperson nicht öffentlich gemacht wird“) und dann näherten sich die Fraktionen in einer langen Diskussion mit kleinen Schritten einander an.



Stimmung war emotional anstrengend

Rolf Dettweiler (CSU) sagte, dass „unsere Stimmung im Gemeinderat in den vergangenen zwei Jahren emotional sehr anstrengend war“ und er machte deutlich, dass zu einer sachlichen Diskussion alle vier Fraktionen des Gemeinderates gehören.



Noch klarer wurde Ingrid Lenz-Aktas (SPD): „Ich finde die Stimmung hier grauenvoll.“ Sie machte deutlich, dass die Gemeinderäte alle freiwillig auf die Listen gegangen seien und verband das mit dem Wunsch, dass jeder sein ehrenamtliches Engagement künftig angenehmer verleben möchte.



„Hart gefighted“

Bei dem Verweis der erfahrenen Kommunalpolitikerin auf den geschworenen Eid, das Beste für die Gemeinde anzustreben zu wollen, fühlte sich Sepp Lausch auf den Schlips getreten. „Auch wir haben zum Wohl der Gemeinde teilweise tagelang Verträge studiert“, sagte Lausch. „Wir haben hart gefightet, sind aber am Thema drangeblieben.“



Andere Gemeinderäte machten den im Krankenstand befindlichen Bürgermeister Thomas Glashauser mitverantwortlich für das Klima. „Es gab keine Diskussionsbereitschaft des Sitzungsleiters“, sagte Stubenvoll. „Und dann kommt es zum Eklat, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt.“



Vom Sitzungsleiter viel abbekommen

Auch Sabine Maier (Grüne) machte geltend, vom Sitzungsleiter viel abbekommen zu haben. Günter Sassmann (FW) erinnerte an die letzte Amtsperiode, als die Freien Wähler chancenlos waren: „Wir wurden für unsere Äußerungen und Anträge niedergebügelt und ausgelacht.“ Nun, mit der Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat, habe sich diese Lage verändert. Sabine Freser-Specht (FW) sieht das Klima nicht ganz so negativ: „Natürlich war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber wir hatten auch Sitzungen mit konstruktivem Anstand.“ Freser-Sprecht bedauerte, dass man bei den vereinzelten Freizeitterminen in der Corona-Zeit nur in einer kleinen Gruppe war und sich außerhalb der Sitzungen nicht wirklich kennengelernt hat.



CSU-Fraktionschef reicht Freien Wählern die Hand

In der Diskussion reichte der stellvertretende CSU-Fraktionschef Florian Meier den Freien Wählern die Hand und sprach von eigenen Fehlern: „Das ist kein Problem, dass nur von einer Seite ausgeht. Ich nehme mich da nicht aus und habe auch schon emotional reagiert.“ Er gab dann auch einen Einblick in sein Seelenleben: „Ich gehe oft mit einem schlechten Gefühl nach Hause.“ Sein Appell: „Wenn wir uns hier ausbrennen, dann bringen wir nicht die Leistung, die wir eigentlich bringen sollten.“ Zwischen den Zeilen bei vielen, langen Wortbeiträgen wurde deutlich, dass niemand mit der Situation wirklich glücklich ist und man zusammen an einem besseren Klima und konstruktiven Diskussionen arbeiten möchte.



Alle wollen das Beste

Bei dem allgemeinen Austausch fiel auch mehrfach die Aussage, dass die verschiedenen Gruppierungen doch nicht so weit auseinander lägen und alle das Beste für Aschheim wollten. Das betonte dann auch die diesmal die Sitzung leitende Dritte Bürgermeisterin Marion Seitz (Grüne), die der offenen Aussprache bewusst auch viel Zeit gab. „Wir haben doch alle ein gemeinsames Ziel“, sagte die Sitzungsleiterin nach einer Aussprache, die es gebraucht habe.