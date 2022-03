Großes Kino für die Metaller: Freisprechfeier im Autokino Aschheim

Mit dem Auto zur Freisprechfeier: Das Autokino Aschheim bot einen ungewöhnlichen Rahmen. © Nico Bauer

Nach zwei Jahren Pandemiepause haben die Lehrlinge der Feinwerkmechaniker-Innung wieder ihren Feiertag bekommen: die Freisprechfeier diesmal im Autokino Aschheim; ohne Film, aber mit Ehrungen.

Aschheim – 143 Lehrlinge, rauen und Männer, der Metall- und Feinwerkerinnung München-Oberbayern haben die Zeugnisse ihrer bestandenen Lehrzeit erhalten, bei der Freisprechfeier in Aschheim. In der Innung München Metall für die Stadt und das Umland wurden 77 Prüflinge registriert und 70 davon haben bestanden. Bei den Feinwerkmechanikern haben 73 der 78 Prüflinge bestanden. Insgesamt sind 143 erfolgreiche Prüfungen unter 155 Lehrlingen eine gute Quote.

Auszeichnung für die Prüfungsbesten

Im Rahmen der Freisprechfeier wurden auch die Prüfungsbesten ausgezeichnet. Dieses Jahr waren das Santiago Luca Rossi (Feinwerkmechaniker, Garching), Johannes Hell (Feinwerkmechaniker, Bergen), Simon Maximilian König (Metallbauer, Peiting), Jakob Michael Haeseler (Metallbauer, Gauting) und Joshua Meyer (Metall- und Glockengießer, Elchingen). Für den Winter 2021 wurden nachträglich noch die Prüfungsbesten Paul Diebold (Metallbauer, Erding), Richard Bichlmaier (Metallbauer, Ebersberg) und Maximilian Wildgruber (Feinwerkmechaniker, Garching) geehrt.

Franz Xaver Peteranderl aus Garching, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern. © Nico Bauer

Präsident der Handwerkskammer zeigt Karriereweg bis zur Meisterprüfung

„Sie haben geflucht, geschimpft und gehadert, warum es gerade Sie trifft“, sagte Franz Xaver Peteranderl an die Adresse der Lehrling, die ihre Ausbildung in der schwierigen Coronazeit mit Abständen und vielen Schwierigkeiten absolvieren mussten. Der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern aus Garching erinnerte aber auch daran, dass schon frühere Generationen ihre besonderen Aufgaben hatten, wenn sie sich mindestens drei Jahre und einen Tag auf die Walz begeben mussten. Heute erreichten Gesellen „die erste Stufe der Karriereleiter. Aber es gibt auch eine zweite, dritte oder vierte Stufe.“ Peteranderl appellierte an die jungen Menschen, sich weiter zu bilden und die Angebote der Verbände bis zur Meisterausbildung anzunehmen.

Das Handwerk wird nie stillstehen

Die Gastredner der Freisprechfeier machten deutlich, dass die 143 erfolgreichen Lehrlinge nun viele Chancen vor sich haben. „Das Handwerk stand nie still und wird nie stillstehen“, sagte Lehrlingswart Karl Christian Heinemann. Michael Dopfer, der Obermeister von München Metall, betonte auch mit Blick auf die letzten Jahre, „dass unsere Fähigkeiten immer ein Innovationstreiber waren“. Den jungen Leuten gab er mit auf den Weg, dass diese sich nicht die Welt kaputtreden lassen sollten.

Ohne das Handwerk geht nichts

Der Obermeister der Feinmechaniker-Innung Peter Feckl erinnerte sich schließlich an den Ausspruch eines Gesellen, der es seiner Meinung nach ziemlich gut treffe: „Das Handwerk ist ein täglicher Wahnsinn, ohne den gar nichts gehen würde.“