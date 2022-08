Integrationsbeauftragte Hagen: „In Kamerun käme ich ins Gefängnis“

Von: Laura May

Teilen

Um die Integration kümmert sich Eleanor Hagen in Aschheim, sie stammt selbst aus Kamerun. © Laura May

Aschheims Integrationsbeauftragte Eleanor Hagen kämpft für Gerechtigkeit – im Landkreis und ihrer Heimat Kamerun.

Aschheim – Eleanor Hagen sitzt an ihrem Schreibtisch im schmucklosen Aschheimer Übergangsrathaus an der Saturnstraße 48. Die Ortsnachrichten liegen auf dem Tisch, an der Wand hängen eine Weltkarte und ein Plan vom Landkreis München.

Die 47-jährige Integrationsbeauftragte der Gemeinde ist eigentlich Wirtschaftsinformatikerin. Geboren in Kamerun, kam sie mit 25 Jahren nach Deutschland. Für bessere berufliche Chancen, mehr Sicherheit, ein gerechteres Justizsystem. Sprach- und Fachhochschule brachten sie nach Bochum. Dort lernte sie ihren Mann kennen, mit dem sie 2008 nach Aschheim zog. 2017 suchte Hagen dann einen Job in der Nähe und stolperte über die Ausschreibung. „Als ich die Stelle gesehen habe, dachte ich: Warum nicht?“ Damals wusste Hagen nicht recht, was sie erwartet, heute weiß sie, dass es der richtige Job für sie ist. „Man bekommt hier etwas, was niemand kaufen kann.“

Aschheim: Hilfe bei Arbeitssuche und Antragsstellung für Sozialleistungen und Kommunikation

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Die Stelle der Integrationsbeauftragten wurde in Aschheim und anderen Landkreiskommunen 2015 geschaffen, um die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen zu garantieren. Im Prinzip ist sie Ansprechpartnerin für alle Geflüchteten und Asylsuchenden, der Gemeinde. „Meistens kommen die Leute mit ihren Alltagsproblemen zu mir“, sagt sie. Deutschkurse organisieren, Hilfe bei Arbeitssuche und Antragsstellung für Sozialleistungen, Kommunikation mit anderen Kommunen, Begleitung zu Arztbesuchen – aber auch Krisenintervention und Streitschlichtung gehören zu Eleanor Hagens Aufgaben.

Aschheim: Immer wieder kommt es auch zu Konflikten

Menschen verschiedenster Nationalitäten und Kulturen leben auf engstem Raum in Containeranlagen wie in Dornach und teilen sich Badezimmer, Küche und Toiletten. Viele sind durch Krieg und Flucht traumatisiert, da kommt es immer wieder zu Konflikten. Hagen versucht dann, zu vermitteln. Ein Vorteil sei, dass sie selbst Afrikanerin ist und beide Seiten versteht. Sie weiß, wie es sich anfühlt, weit weg von der eigenen Heimat zu leben, ständig fremd zu sein, Ablehnung zu erfahren.

Das eigene Zuhause verlassen zu müssen, wünscht sie nicht einmal ihren Feinden. „Meine Empathie für Flüchtlinge rührt daher, dass ich als Afrikanerin, die es kaum erwarten kann, nach Hause zurückzukehren, Mitleid mit denen habe, die fliehen mussten, denn Heimat wird immer Heimat bleiben.“

Aschheim: Im Ort noch nie rassistisch behandelt worden

In zwölf offiziellen Unterkünften sind in Aschheim aktuell rund 300 Geflüchtete untergebracht. Vor dem Krieg in der Ukraine waren es etwa 130, sagt Hagen – die Zahl hat sich in den letzten Monaten mehr als verdoppelt. Dass viele Regeln für Ukrainer gelockert wurden, erleichtert Hagen die Arbeit. Viel einfacher sei jetzt der Weg zu Arbeitserlaubnis oder Sozialleistungen.

Dennoch führe die Ungleichbehandlung zu Unverständnis anderer Asylsuchender. „Manche Leute sind seit 2015 in der Unterkunft und haben immer noch kein Asyl“, sagt Hagen. Meist sind es Männer, die seit Jahren auf ihren Bescheid warten und den ganzen Tag im Kampf gegen die Monotonie ausharren. „Diese Menschen sehen ihr Leben an sich vorbeiziehen und fragen sich: Womit habe ich das verdient?“

Schicksale dieser Art seien jedoch nicht die Mehrheit. Im Großen und Ganzen gebe es einen guten Umgang mit Migration in Aschheim. Sowohl vonseiten der Verwaltung als auch der Bevölkerung. „Viele Leute in Aschheim haben ihre Hilfsbereitschaft gezeigt“, sagt Hagen. Sie selbst sei im Ort in all den Jahren noch nie rassistisch behandelt worden und lebt gerne hier. Natürlich gebe es aber andere Leute, die auch hier Rassismus erfahren. „Jeder Mensch hat Angst vor dem Unbekannten – vor allem in Deutschland.“, sagt Hagen.

Aschheim: „Keiner sagt was zu dem Krieg in Kamerun, das tut sehr weh.“

Im Vergleich zu den Problemen in ihrem Heimatland Kamerun seien es in Aschheim sowieso alles Luxusprobleme. Seit 2016 tobt ein Bürgerkrieg im Westen des Landes, wo die englischsprachige Minderheit, der auch Eleanor Hagen angehört, gegen Unterdrückung kämpft. Dass in Deutschland niemand darüber spricht, ist für sie ein Zeichen der westlichen Doppelmoral. „Keiner sagt was zu dem Krieg in Kamerun, das tut sehr weh.“ Es gibt Anschläge auf Schulen, Verschleppungen und Versorgungsknappheit. Hagen engagiert sich deshalb weit über die Aschheimer Gemeindegrenzen hinaus in zahlreichen Vereinen wie der „Atem Foundation“, SCEM oder den „African Woman For Empowerment“ (AWFE).

Menschenrechte werden in Hagens Heimat aktuell nicht gewahrt, wer sich engagiert, wird oft eingesperrt. „Wenn ich nach Kamerun fliegen würde, käme ich sofort ins Gefängnis“, sagt sie, während sie stolz die Fotos von ihrer letzten Reise nach Nigeria im Juni zeigt, wohin viele Menschen aus Kamerun flüchten. Immerhin dort kann sie vor Ort helfen. Zu sehen sind auf den Bildern kaputte Häuser, dünne Mütter, staubige Straßen. Hagen überreicht den Frauen einen Umschlag mit umgerechnet weniger als einem Euro drin. Hier ist das wenig, dort könne man sich einiges davon kaufen. Und für Eleanor Hagen gibt es einen Wert, der keinen Preis hat: „Schau dir diese Frauen an – so ein Lächeln bekommst du nicht jeden Tag.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.