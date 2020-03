Coronavirus-Ticker Landkreis München: Viele Schulen und Kitas dicht - Oberhaching reagiert drastisch

Das Coronavirus ist längst auch im Landkreis München angekommen. Schulen und Kitas mussten wegen Infektionen geschlossen werden. Das Landratsamt hat einen Koordinierungsstab und ein Bürgertelefon eingerichtet.

Das Coronavirus hat den Landkreis München erreicht. Es gibt mehrere Fälle. Veranstaltungen werden abgesagt.

Viele Supermarkt-Regale sind leer.

Eine Hausarztpraxis wurde wegen einer Infektion geschlossen.

Landkreis richtet Koordinierungsstab und Bürgertelefon ein Immer mehr Veranstaltungen abgesagt

Update 11.25 Uhr: Am Gymnasium Oberhaching wurde der zweite Coronafall bestätigt. Die Schule bleibt voraussichtlich bis zum Freitag, 27. März, geschlossen. Auch am Ernst-Mach-Gymnasium in Haar gibt es einen bestätigten Fall.

Update 11.19 Uhr: Das Jugendkulturhaus Gleis 1 bleibt bis einschließlich Dienstag, 17. März, geschlossen. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme auf Grund der Schließung der naheliegenden FOS/BOS Unterschleißheim, die wegen eines Corona-Falles ebenfalls bis 17. März gesperrt ist.

Stadt Unterschleißheim sagt Veranstaltungen ab

Als Vorsichtsmaßnahme sagt die Stadt Unterschleißheim alle städtischen Veranstaltungen bis Sonntag, 19. April, ab, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das komplette Kulturprogramm des Forum Unterschleißheim entfällt, verkaufte Tickets werden zurückerstattet, hier bittet das Forum aber noch um etwas Geduld, das Prozedere wird nun erarbeitet. Von der Terminverschiebung betroffen sind unter anderem die Sportlerehrung am Freitag, 20. März, die Bürgerversammlung am Donnerstag, 02. April und die Senioren-Infobörse am Samstag, 18. April. Ebenfalls verschoben werden muss durch den Veranstalter die Unterschleißheimer Gewerbemesse vom 24.04. – 26.04.2020, auf der regelmäßig etwa 10.000 Besucher erwartet werden.

Auch das Kleine Theater Haar hat sich entschlossen, aufgrund der Corona-Epidemie bis zum 19. April zu schließen. Leiter Matthias Riedel-Rüppel bedauert den Schritt: „Ich konnte mir eine solche Entscheidung nicht vorstellen. Aber nach dem heutigen Tag war für uns keine andere Entscheidung möglich“, teilte er am Dienstagabend mit.

Update 11. März 9.55 Uhr: In Oberhaching bleiben sämtliche Kinderbetreuungseinrichtungen bis zum 27. März geschlossen. Das teilte Bürgermeister Stefan Schelle in einem Rundschreiben an die Eltern mit. Eine Notbetreuung gebe es nur in Ausnahmefällen. Außerdem gibt es in Oberhaching bis auf Weiteres keine Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche mehr. „Das schmerzt mich wirklich sehr“, schreibt Schelle. Es gelte nun aber, die Infektionskette effektiv zu unterbrechen. Zudem sei die Alternative mit hoher Wahrscheinlichkeit eine amtlich angeordnete Komplettschließung der Einrichtungen. „Persönlich bin ich gewöhnlich weit entfernt von Hektik oder gar Panik“, schreibt Schelle. „Und ich gebe auch gerne zu, vor zwei Wochen hätte ich nicht geglaubt, Ihnen diese Zeilen zu schreiben.“ Doch die aktuelle Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 verlange Maßnahmen.

Landkreis München: Diese Schulen und Kitas bleiben geschlossen

Update 11. März, 9.25 Uhr:

Immer mehr Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis München bleiben wegen des Coronavirus geschlossen. Hier der aktuelle Stand aus dem Landratsamt:

Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching (vorerst geschlossen bis 15.03.2020)

Kindergarten Sunrise ABC in Gräfelfing (vorerst geschlossen bis einschließlich 16.03.2020)

Gymnasium Oberhaching (vorerst geschlossen bis 18.03.2020)

Grundschule Neukeferloh (vorerst geschlossen bis 13.03.2020)

Erich Kästner Grund- und Mittelschule Höhenkirchen-Siegertsbrunn (vorerst geschlossen bis 11.03.2020)

FOS/BOS Unterschleißheim (vorerst geschlossen bis einschließlich 17.03.2020)

Kindergarten und Kinderkrippe Kinderwelt Hohenbrunn (vorerst geschlossen bis 13.03.2020)

Kindergarten und Hort Haus des Kindes Riemerling (vorerst geschlossen bis 13.03.2020)

Kindergarten und Krippe Am Waldpark in Hohenbrunn (bis auf Weiteres geschlossen)

Grundschule Deisenhofen (ab sofort bis einschließlich 15. März). Laut der Gemeinde Oberhaching wird die Schule desinfiziert und soll am Sonntag als Wahllokal zur Verfügung stehen

Grundschule Oberhaching (vorerst geschlossen bis 15.03.2020)

sämtliche Kinderbetreuungseinrichtungen in Oberhaching (vorerst geschlossen bis 27.03.2020)

Kelten-Grundschule Aschheim (vorerst geschlossen bis 12.03.2020)

St.-Emmeram-Realschule Staatl. Realschule Aschheim (vorerst geschlossen bis 12.03.2020)

Grundschule Hohenbrunn (vorerst geschlossen bis 15.03.2020)



Ernst-Mach-Gymnasium Haar (vorerst geschlossen bis 15.03.2020)



Update 10. März, 17.55 Uhr

Auf Anfrage teilt das Landratsamt München mit, dass es mittlerweile 20 bestätigte Infektionsfälle des Coronavirus Covid-19 im Landkreis München gibt.

Update 10. März, 16.25 Uhr:

Wegen nachgewiesener Infektionsfälle sind weitere Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis München vorerst geschlossen. Das Landratsamt nennt die betroffenen Einrichtungen auf seiner Coronavirus-Informationsseite.

Coronavirus: Gemeinde Grünwald stellt Zelt für Ärzte auf

Update 10. März, 16.15 Uhr

+ Sieht mysteriös aus, erfüllt aber einen ganz einfachen Zweck: Das Ärzte-Zelt an der Wörnbrunner Stockbahn bei Grünwald. © ja Den Sinn eines frisch aufgestellten, unscheinbaren weißen Zelts an der Wörnbrunner Stockbahn bei Grünwald erklärt der Hauptamtsleiter im dortigen Rathaus, Tobias Dietz: Die Gemeinde habe beim Gesundheitsamt des Landkreises angefragt, wie sie freiwillige Unterstützung beim Kampf gegen das Coronavirus leisten könne. Der Vorschlag aus dem Amt: Ein Zelt aufzustellen, in dem Ärzte außerhalb ihrer Praxis Abstriche für Diagnose-Tests nehmen können. Das Zelt sei innen leer und nur als Treffpunkt für Arzt und Patient gedacht. Ein Infektionsrisiko, das habe das Gesundheitsamt Dietz versichert, gehe davon nicht aus. „Es ist offen und jederzeit begehbar“, sagt er.

Weitere Termine im Landkreis München abgesagt

Update 10. März, 15.56 Uhr:

Auch die Volkshochschule Haar hat beschlossen, dass den 1. KinderUni-Termin am Freitag, 13. März, entfällt. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, da es sich um eine offene Veranstaltung handelt und auch nicht angemeldete Kinder hinzukommen können. In diesem Fall wäre eine mögliche Kontaktkette nicht mehr nachvollziehbar. Nach reiflicher Überlegung, wie es in einer Pressemitteilung heißt, hat auch dieIsmaninger Frauen Union ihren Flohmarkt, der am Samstag, 14. März, hätte stattfinden sollen, abgesagt. Er soll aber auf jeden Fall heuer noch nachgeholt werden. Ein Termin steht noch nicht fest.

Update 10. März, 14.36 Uhr:

Immer mehr Veranstaltungen werden aufgrund der allgemeinenCoronavirus-Situation im Landkreis abgesagt. Das am Freitag, 13. März geplante Schafkopfturnier für Mannschaften der örtlichen Vereine in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Risikolage verschoben. Die CSU als Veranstalter sieht laut Pressemitteilung insbesondere die Gefahr, dass Corona- oder auch Grippe-Viren über die Spielkarten übertragen werden. „Wir bedauern die Verschiebung sehr; glauben aber, damit die richtige Entscheidung zum Wohl unserer Bürger getroffen zu haben. Sobald abzusehen ist, dass sich die Situation deutlich entschärft, werden wir die Planung wieder aufnehmen und alle örtlichen Vereine über den neuen Termin informieren“, heißt es. Als Vorsichtsmaßnahme der Gemeinde Unterhaching wurden die Veranstaltungen dieser Woche im Kubiz bis 13. März abgesagt. Dies betrifft auch die Kino-Vorstellung „Knives Out“ am Mittwoch, 11. März, die ersatzlos entfällt.

Abgesagt worden sind auch die Tage der offenen Tür in den Putzbrunner Kindertageseinrichtungen: 11. März, Kindergarten an der Kiefernstraße; 16. März, Kindertagesstätte Salberghaus, 20. März, Kindertagesstätte St. Stephan.

Update 10. März, 10.35 Uhr:

Am AWO Kindergarten Biene Maja in Oberschleißheim gab es einen Corona-Verdachtsfall. Der hat sich laut Gemeinde aber nicht bestätigt. Der Kindergarten war am Montag geschlossen, ist aber nun wieder regulär geöffnet.

Gymnasium Unterhaching trifft zum zweiten Mal die Schließung

Update: 9. März, 22 Uhr:

+ Eine Schülerin des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Schule blieb erst für zwei Tage geschlossen und wird nun bis zum 15. März dicht gemacht. © Robert Brouczek Das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching muss erneut schließen. Wie die Schulleiterin Michaela Trinder auf der schuleigenen Homepage verkündet, ist die Schule auf Weisung des Gesundheitsamtes ab sofort bis einschließlich 15. März geschlossen. Ach für die Mädchen und Buben der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn fällt erst einmal der Unterricht aus. Wie es seitens der Schulleitung auf der Internetseite der Grund- und Mittelschule heißt, bleibe die Schule in Absprache mit dem Schulamt am 10. und 11. März geschlossen. Alle Schülerinnen und Schüler müssten zuhause bleiben. Zwar habe man im Augenblick keinen konkreten Ansteckungsfall, aber das Landratsamt ordne die Schließung auch bei bestimmten identifizierten Kontaktpersonen zu Infizierten an. Eine Verlängerung der Schließung schließt die Schulleitung nicht aus.

Update 9. März, 20 Uhr:

Vom Corona-Virus betroffen ist auch Grasbrunn. Der Trainer einer Jugendfußballmannschaft des TSV Neukeferloh, der selbst nicht aus Grasbrunn stammt, wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Das Training für diese Mannschaft findet vorerst nicht statt. Nach Aussage des TSV-Vorstands wurden alle Betroffenen bereits informiert. In diesem Zusammenhang ist auch die Grundschule Neukeferloh bis einschließlich Freitag, 13. März, geschlossen.

Coronavirus im Landkreis München: Pressekonferenz des Gesundheitsamts

Update 9. März, 17 Uhr:

Das Gesundheitsamt geht mittlerweile von 17 Erkrankungsfällen aus, dazu kommen 30 begründete Verdachtsfälle sowie 300 Personen der „Kontaktgruppe 1“, die direkt mit Infizierten in Kontakt waren. In einer Pressekonferenz berichteten der Landrat und der Gesundheitsamtschef des Landkreises München über die aktuelle Situation.

Update 9. März, 16.30 Uhr:

Die am Coronavirus erkrankte Ärztin berichtet gegenüber der Redaktion des Münchner Merkur aus der Quarantäne und darüber, welche Maßnahmen in ihrer Praxis getroffen wurden.

Update 9. März, 11 Uhr:



Das Gymnasiums Oberhaching bleibt auf Anweisung des Gesundheitsamtes bis einschließlich 18. März geschlossen.

Update 22 Uhr:



Ein Schüler des Gymnasiums Oberhaching ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Gymnasium bleibt am Montag geschlossen. Wie lange ist noch unklar.

Update 18.55 Uhr:

In Aying hat das Gesundheitsamt eine Hausarztpraxis geschlossen. Eine Person, die dort arbeitet, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Schwimmturnier in Ottobrunn entfällt

Update, 8. März, 11.07:

Der SV Ottobrunn hat die für den 21./22. März geplante „Head Trophy“ in der frisch renovierten Münchner Olympia-Schwimmhalle, einen internationalen Wettkampf mit über 1000 Teilnehmern aus ganz Europa, wegen des Coronavirus sicherheitshalber abgesagt. Im Gespräch ist nun ein Nachholtermin im November. Für den SVO ist die Absage in zweierlei Hinsicht bitter. Erstens hatte die „Head Trophy“ zuletzt vier Jahre lang pausieren müssen wegen des Umbaus der Olympia-Schwimmhalle. Zweitens generiert der Schwimmverein über die Startgeld-Einnahmen dieses traditionsreichen Wettkampfs einen beträchtlichen Teil seines Etats. Die Entscheidung zur Absage sei „nach einer ausführlichen Risikoanalyse in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden“ getroffen worden, teilt der Verein auf seiner Webseite in drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Italienisch) mit. Der organisatorische Vorlauf mit rund 100 Helfern und Kampfrichtern sei enorm, eine adäquate Durchführung der Veranstaltung könne nicht garantiert werden, da wegen der Corona-Pandemie „mit der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines behördlichen Verbotes“ zu rechnen sei. „Kurzfristige Veranstaltungsverbote hätten erhebliche finanzielle Auswirkungen“, sagt der SVO, dieses Risiko könne zwei Wochen vorher „noch abgemildert werden“. Der SV Ottobrunn zieht im Moment einen Ausweichtermin im November in Betracht und hofft, dass alle bisher gemeldeten über 60 Mannschaften dann an den Start gingen.

Update, 8. März, 9.30 Uhr:

Das Lise-Meitner-Gymnasium ist ab Montag wieder geöffnet. Wie aus Mitarbeiter-Kreisen des Gymnasiums zu erfahren ist, müssen lediglich die Schüler aus der Klasse der mit dem Coronavirus infizierten Schülerin noch daheim bleiben. Ebenso wie eine Nachbarklasse, die gemeinsam mit der Klasse der Schülerin Sportunterricht hatte. Das Gymnasium und alle Sporthallen wurden laut einer Pressemitteilung der Gemeinde inzwischen nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes gereinigt und desinfiziert. Auf der Homepage der Schule informiert Direktorin Michaela Trinder darüber, dass laut Gesundheitsamt bei keiner der getesteten Kontaktpersonen das Coronavirus nachgewiesen wurde.

Coronavirus: Landratsamt richtet Koordinierungsstab ein

Update, 6. März, 19.22 Uhr:

Am Freitagabend meldete das Landratsamt vier neue bestätigteCoronavirus-Fälle, insgesamt sind es damit im Landkreis aktuell sieben – ein Vater und seine Tochter, ein weiteres Kind sowie weitere vier Erwachsene.

Das Landratsamt hat einen Koordinierungsstab „Coronavirus“ eingerichtet, bestehend aus dem Landrat und leitenden Mitarbeitern aller Geschäftsbereiche. Er ist verantwortlich für die Koordinierung notwendiger Maßnahmen, die je nach Lage im Landkreis oder Landratsamt München erforderlich sind. Ab Montag, 9. März, wird ein Bürgertelefon eingerichtet, um die Vielzahl der Fragen an das Gesundheitsamt besser zu kanalisieren und für die Bürger eine schnellere Erreichbarkeit zu gewährleisten. Das Bürgertelefon ist immer montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr unter der 089/62 21 12 34 erreichbar.





Update, 14.25 Uhr: Die SPD Unterföhring hat die Menschenkette „Hand in Hand in Unterföhring“ abgesagt, die für Samstag, 7. März, am S-Bahnhof geplant war. Der Grund ist die Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus. Mit der Menschenkette wollten die Organisatoren den Zusammenhalt in einem vielfältigen Unterföhring demonstrieren. Der Ort wächst von Jahr zu Jahr, allein in den vergangenen Jahren sind über 1600 Menschen neu zugezogen. Die einen sehen in Unterföhring ihr Dorf, die anderen den Vorort der Metropole, stellt die SPD fest. Die SPD hatte auch die anderen Wählergruppen eingeladen, um zu zeigen, dass man gemeinsam für den Ort tätig sein wolle.

Vorsichtsmaßnahme: Tag der offenen Tür in Kitas abgesagt

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bezüglich des Coronavirus, hat sich die Stadt Garching entschlossen, den Tag der offenen Tür in den örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen abzusagen, der am Samstag, 7. März, hätte stattfinden sollen. Diese Entscheidung erfolge im Einvernehmen mit den lokalen Trägern. Bereits am Dienstag haben laut Stadt einige überregional agierende Träger informiert, dass sie wegen des Virus derzeit keine öffentlichen Veranstaltungen für Kinder und Eltern durchführen. Die Stadt betont: Hinter der Absage stehen weder ein Verdacht noch ein bestätigter Infektionsfall in den Einrichtungen. Es handelt sich ausschließlich um eine Präventionsmaßnahme. Ob dieser Tag nachgeholt wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.

Update, 13.37 Uhr: Die regionale Ausbildungsmesse am Montag, 9. März, in Unterschleißheim wird abgesagt. Um die Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen, hat sich das Landratsamt München dazu entschlossen, die Messe abzusagen. Ein Nachholtermin ist für Herbst angedacht.

Update, 11.41 Uhr: Der Tag der offenen Tür am Ernst-Mach-Gymnasium, der heute am Freitag, 6. März, um 13 Uhr stattfinden sollte, fällt auf Anraten des Gesundheitsamtes aus. Das gibt die Gemeinde Haar auf Facebook bekannt.

Zum Coronavirus im Landkreis: Die Kommunalwahl 2020 rückt näher, der Coronavirus verbreitet sich. Die Kommunen ziehen Konsequenzen: Sie rüsten beim Infektionsschutz auf. Und: Jeder darf seinen Stift mitbringen.

Update vom 6. März, 9.30 Uhr:

Das Gymnasium Oberhaching schickt rund 30 bis 40 Schüler aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nach Hause. Das bestätigte Schulleiter Mathias Müller auf Anfrage des Münchner Merkur. „Wir haben definitiv keinen Corona-Fall an der Schule“, so Müller weiter. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme im Einklang mit Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und aus dem Kultusministerium. Die Regelung gelte vorerst für den Freitag. Alle betreffenden Schüler seien in Südtirol im Skiurlaub gewesen. Südtirol ist inzwischen offiziell als Risikogebiet eingestuft.

Update vom 5. März, 8.40 Uhr:

+ Eine Schülerin des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Schule blieb erst für zwei Tage geschlossen und wird nun bis zum 15. März dicht gemacht. © Robert Brouczek Wie das Landratsamt berichtet, hat sich eine Schülerin des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching mit dem Coronavirus infiziert. Die Schülerin stammt nach Informationen der Redaktion nicht aus dem Landkreis München. Gesundheitsamt und Schulleitung entschieden darauf hin, die Schule vorsorglich am heutigen Donnerstag und Freitag, 6. März, geschlossen zu lassen. Das Gesundheitsamt hat noch in der Nacht zum Donnerstag die Arbeit aufgenommen, um alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Laut Homepage des Gymnasiums sollen jetzt alle Kontaktpersonen ermittelt und benachrichtigt werden. Als Kontaktpersonen gelten laut Gesundheitsamt Personen, die über mehrere Minuten direkten „face to face“ Kontakt mit der infizierten Person hatten. Mit dem Fall der Ansteckung eines Vaters und seiner Tochter gibt es keine Verbindung betonen die Behörden.

Alle Schülerinnen und Schüler werden gebeten, am Donnerstag und Freitag zu Hause zu bleiben. Für Kinder, die die Nachricht am Donnerstagmorgen nicht mehr rechtzeitig erreicht, wird an der Schule eine Notbetreuung eingerichtet.

Update vom 4. März, 17.45 Uhr:

Das Landratsamt München hat eine erste Meldung des bayerischen Gesundheitsamtes bestätigt, wonach es zwei weitere Fälle des Coronavirus Covid-19 im Landkreis München gibt. Positiv getestet wurden demnach ein Vater und seine schulpflichtige Tochter, die sich in den Faschingsferien in einem Risikogebiet in Italien aufgehalten hatten. „Die schulpflichtige Tochter ist nach Ende der Faschingsferien nicht wieder an ihre Schule zurückgekehrt, sondern hat sich – den Empfehlungen des Kultusministeriums folgend – zuhause aufgehalten“, betont das Amt.

Nachdem die beiden leichte Erkältungssymptome bemerkt hatten, ließen sie sich auf das Virus testen. Vater und Tochter seien aber „im Wesentlichen wieder symptomfrei“. Laut Landratsamt sind alle Kontaktpersonen der beiden Infizierten ermittelt. Es handle sich um eine kleine Anzahl von Personen, für die Quarantäne angeordnet worden sei.

Original-Artikel vom Dienstag, 3. März:

Landkreis – Das Coronavirus hat den Landkreis München erreicht. Ein Mitarbeiter der Firma Wirecard in Aschheim wurde positiv auf das Virus getestet, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Zudem sei bei einem externen Dienstleister eine Infektion nachgewiesen worden. Beide Personen befinden sich in Krankenhäusern in medizinischer Behandlung. Mitarbeiter die in den letzten 14 Tagen in direktem Kontakt mit den Infizierten standen, wurden bereits von den Gesundheitsbehörden informiert. „Wir haben diesen Personenkreis unmittelbar aufgefordert, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben und sich bei spezifischen Symptomen an medizinische Unterstützung zu wenden“, so die Sprecherin. Der Geschäftsbetrieb sei aufgrund durchgängig digitalisierter Prozesse von keinen Einschränkungen betroffen.

Folgen des Coronavirus im Landkreis München: Viele im Homeoffice

Bei Vodafone in Unterföhring arbeiten einige Mitarbeiter bereits von zuhause aus. Ein Mitarbeiter aus Nordrhein-Westfalen hatte eine Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg besucht und sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Mann arbeitete danach an Standorten in England und hatte dort auch Kontakt zu einem Mitarbeiter aus Unterföhring. Dieser und sechs seiner Unterföhringer Kollegen arbeiten nun vorsichtshalber im Homeoffice. Für alle Mitarbeiter sind Auslandsreisen zudem bis auf Weiteres gestrichen.

ProSieben/Sat1: 200 Mitarbeiter im Homeoffice wegen Coronavirus

Beim Medienkonzern ProSi eben/Sat1 in Unterföhring sind seit Montag rund 200 Mitarbeiter für zwei Wochen im Homeoffice. Hintergrund ist offenbar der Besuch eines Mitarbeiters aus Düsseldorf, der zuvor geschäftliche Kontakte nach Italien pflegte, wo sich das Virus schnell verbreitet hatte. Dieser Mitarbeiter soll zu einer Besprechung in Unterföhring gewesen sein. Aus Sicherheitsgründen wurden nun offenbar Kollegen, mit denen er Kontakt hatte vorübergehend nach Hause geschickt.

Unternehmen treffen Vorbereitungen in Bezug auf Coronavirus

Auch alle anderen Unternehmen wappnen sich: Neben „Präventionsmaßnahmen und medizinischen Beratungsangeboten“ gelten etwa bei Infineon in Neubiberg umfassende Reiserichtlinien fürChina, Korea und Teile Italiens. Um je nach weiterer Entwicklung einen möglichst reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten, habe man Vorbereitungen getroffen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. „Diese umfassen Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit gleichermaßen wie technische Maßnahmen, um großen Teilen der Mitarbeiter die Arbeit von zuhause zu ermöglichen.“

Leere Supermarkt-Regale im Landkreis München

Dass sich viele Sorgen machen wegen des Coronavirus, macht sich vor allem in den Supermärkten des Landkreises bemerkbar: In den Nudel-Regalen herrscht seit Samstag gähnende Leere. Aber auch vor Toilettenpapier, Milch, Fisch, Fleisch und Tomatenmark machen die Hamsterkäufer keinen Halt. Die alltäglichen Lebensmittel sind nahezu ausverkauft.

Auch die Reisebranche spürt die Folge des Virus: Ein spanisches Hotel unter Quarantäne und abgeriegelte Ortschaften in Italien. Die Ausbreitung des Coronavirus wirkt sich weiter aus – auch auf die Reisebranche im Landkreis München.

Wegen Coronavirus: Mit Atemschutzmaske im Supermarkt

„Das ist verrückt“, sagt Robin Hertscheck, Inhaber eines Supermarktes am Bahnhof Neubiberg. „Am Wochenende war extrem viel los.“ Produkte wie Milch, diverse Konservendosen, Nudeln, aber auch Wasser und Apfelsaft landeten haufenweise in den Einkaufswägen der Kunden. „Ich habe nicht damit gerechnet“, gibt Hertscheck zu. Am Samstag hat er die wichtigsten Lebensmittel sofort nachbestellt, ob alle in den nächsten Tagen geliefert werden können, weiß er nicht. „Das ist ja zurzeit nicht nur bei uns so“, sagt er. Aus Angst vor dem Virus habe ein Kunde am Wochenende sogar mit einer Atemschutzmaske seine Einkäufe erledigt. Für den Supermarkt-Inhaber sind solche Vorsichtsmaßnahmen unverständlich. „Ich denke, da wird viel Panik verbreitet und einiges aufgebauscht,“ sagt er. Die Mehrheit seiner Kunden wäre im Hinblick auf den Coronavirus noch entspannt. „Ich glaube, dass die Hamsterkäufe in der nächsten Zeit weniger werden“.

+ Im Rewe in Neubiberg ist das Nudel-Regal beinahe ausverkauft. © privat

Alltag trotz Coronavirus: Wenige Schüler fehlen

An den Schulen im Landkreis hat nach den Faschingsferien der Alltag wieder Einzug gehalten. Viele unbesetzte Stühle gibt es nicht – trotz der Aufforderung des Kultusministeriums, dass Schüler, die sich in Risikogebieten wie Venetien oder der Lombardei aufgehalten haben, vorsichtshalber zuhause bleiben sollten. Am Gymnasium Ottobrunn sind es nur drei Schüler, die deshalb fehlen. Am Gymnasium Oberhaching blieben fünf zuhause. Auch am Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim heißt es „alles im Rahmen“. Am Werner-Heisenberger-Gymnasium in Garching fehlte am Montag nur ein Schüler, weil er in einem Risikogebiet gewesen war. Schlimmer trifft es hier diejenigen, die sich schon seit Monaten auf den Austausch mit Schülern der französischen Stadt Reims gefreut hatten. Denn der Schüler-Austausch fällt wegen der Ausbreitung des Coronavirus wohl flach. Laut Schulleiter Armin Eifertinger dürfen die französischen Familien keine deutschen Gastschüler aufnehmen.

