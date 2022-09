Leichtathletik: Voller Fokus auf den Mehrkampf

Im Blickpunkt: Chiara Wildner aus Aschheim

Von Ludwig Stuffer schließen

Sie ist ein echtes Gold-Mädchen: Die Leichtathletin Chiara Wildner aus Aschheim eroberte bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Jugend U16 in Halle eine Gold- und eine Silbermedaille.

Aschheim - Die 14-jährige Aschheimerin gilt schon seit einigen Jahren als ein aussichtsreiches Talent, und diese Sportart war eigentlich schon immer ihr größtes Hobby neben Bergwandern und Skifahren mit ihren Eltern. Ende 2021 verließ Chiara Wildner den FC Aschheim und wechselte das Trikot zur LG Sempt – und damit zum SV Anzing (Landkreis Ebersberg). „Ich wollte mich ganz auf den Mehrkampf konzentrieren und habe dort eben viele gleichgesinnte Kameradinnen“, rechtfertigt die zielstrebige Athletin ihren Wechsel.

In ihrer ersten ganz großen Saison wurde sie schon sechsfache bayerische Meisterin im Hallen-Vierkampf und mit der Mannschaft sowie in den Sommer-Monaten im Kugelstoßen, Diskuswurf und Blockmehrkampf Wurf der Jugend W14 sowie mit dem U16-Block-Team. Zugleich ist die Kirchheimer Gymnasiastin die klare Nummer eins in der deutschen Jahresbestenliste im Kugelstoßen und im Blockmehrkampf Wurf, während sie im Diskuswurf auf Rang zwei steht.

Ihr ganz besonderer Fokus gilt allerdings nach wie vor dem „klassischen“ Mehrkampf: Im Siebenkampf gewann sie heuer den Südbayern-Titel und wurde bayerische Vize-Meisterin. Damit rangiert sie auf dem knappen dritten Platz in der nationalen Bestenliste, war zwischendurch aber auch schon auf dem ersten Rang.

Die DM-Norm erfüllte sie hier ebenfalls mit Bravour: Während in den anderen Disziplinen für ihre Altersklasse noch keine deutschen Meisterschaften ausgetragen werden, galt dem Siebenkampf deshalb ein besonderer Leistungsschwerpunkt. Die angehende Neuntklässlerin ging nun in Halle bei ihren bislang ersten deutschen Titelkämpfen an den Start und schürte sogar große Goldhoffnungen im Einzel. Völlig unerwartet wurde sie zumindest neue deutsche Meisterin mit der Siebenkampf-Mannschaft der LG Sempt in der weiblichen Jugend U16: Mit 10 680 Punkten landete sie zusammen mit Leonie Schmid und Paula Duncker Martin ihren bislang größten Erfolg vor den Gastgeberinnen vom SV Halle mit 10 475 Zählern und der LG Rhein-Wied (10236).

„Über diese Goldmedaille mit dem Team freue ich mich sehr, denn damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, berichtet sich die bescheidene Athletin.

„Mit zu vielen verschiedenen Trainer-Meinungen komme ich einfach nicht klar“

Mit ihrem Siebenkampf-Einzel-Start kam sie allerdings ein wenig ins Hadern: „Ich habe versucht, im Siebenkampf den Sieg anzusteuern, aber leider lief keine der Disziplinen so, wie ich es mir erhofft hatte“, kommentierte Chiara Wildner ihren Auftritt. „Mein Kopf hatte dabei eine große Rolle gespielt, und im Hochsprung sowie in den Sprintdisziplinen bin ich eingebrochen“, gibt die Aschheimerin zu. „Zugleich hatte ich in meinen stark angesetzten Wurfdisziplinen das Problem mit zu vielen verschiedenen Trainer-Meinungen, mit denen ich einfach nicht klarkomme.“

Ganz „schlecht“, wie Chiara Wildner ihren Siebenkampf kommentiert, lief es aber keineswegs: Mit starken 3567 Punkten wurde sie nämlich deutsche Vize-Meisterin hinter der bayerischen Titelträgerin und sprint-sprung-stärkeren Sina Raczek vom TV Emmering aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck n (3681 Punkte). Diese „Silberne“ freut sie irgendwie nur „bedingt“: „Ich bin eben ein wenig enttäuscht, was meine Einzeldisziplinen betrifft.“

Dass ihre Punktzahl dann noch für Silber gereicht hat, hatte sie allerdings überrascht. „Ich hatte eben einfach eine gewisse Zeit das Gefühl, dass ich diese Medaille nicht richtig verdient habe, aber im Großen und Ganzen ist Silber auf der Deutschen nicht schlecht und ich denke, dass ich schon ein bisschen stolz auf mich sein kann“, realisierte die vielseitige Athletin.

Vorangegangen waren 12,71 Sekunden über 80 Meter Hürden, 1,52 Meter im Hochsprung, 13,82 Sekunden im 100-Meter-Lauf und vor allem die beste Kugelstoßleistung des Tages von 12,71 Metern. Am zweiten Wettkampftag kamen noch 4,78 Meter im Weitsprung und 29,04 Meter im Speerwurf hinzu.

Nach einem riesigen „Patzer“ ihrer Hauptkonkurrentin Sina Raczek beim Speerwurf lag sie plötzlich nur 19 Punkte hinter der führenden Emmeringerin. Gold war deshalb greifbar nahe, allerdings hätte Wildner beim abschließenden 800-Meter-Rennen förmlich den „Lauf ihres Lebens“ auf die Bahn legen und deutlich vor Sina Raczek ins Ziel spurten müssen. Dies war allerdings unrealistisch, zumal die Emmeringerin als sehr gute 800-Meter-Läuferin gilt – und dies auch umsetzte. Mit 2:46,63 Minuten war Chiara Wildner im Kampf um den Sieg schließlich knapp 19 Sekunden langsamer. Deshalb blieb es am Ende beim Vize-Titel für die Aschheimerin.

Ihre guten Leistungen in dieser Saison wurden nun redlich honoriert, zumal sie in den bayerischen Mehrkampf-Kader unter der Führung von André Zahl berufen wurde. „Davon erwarte ich mir hilfreiche Lehrgänge und mehr Förderung, um künftig weiterzukommen“, sagte Wildner.

Dies allein formt allerdings noch keine Top-Athletin, denn auch zu Hause ist die großgewachsene Sportlerin mehr als nur ein bisschen fleißig. Ganze viermal pro Woche begibt sie sich ins Training unter der Führung ihrer Trainerinnen Verena Oppelt und Daniela Huber nach Anzing und Markt Schwaben sowie einmal die Woche in den Olympiastützpunkt zu Wurf-Kader-Coach Joachim Lipske, der bekanntlich auch den deutschen Top-Kugelstoßer Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC betreut.

Vereinswechsel sei „gute Entscheidung“ gewesen

„Zur LG Sempt zu wechseln war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, und der Fokus liegt bei mir wirklich nur auf dem Mehrkampf, deshalb ist alles andere nicht allzu wichtig“, erzählte Wildner, die auch 2023 ihre volle Konzentration auf den Mehrkampf setzen und „dann erfolgreicher sein“ will.

Allerdings darf sie nächstes Jahr auch erstmals im Einzel auf einer DM starten: „Vielleicht gelingen mir hier auch im Kugelstoßen und im Diskuswurf schöne Erfolge“, sagt sie zuversichtlich.

Heuer ist die Saison nun fast vorbei, allerdings startet sie nun noch bei den Vergleichskämpfen für den Bezirk Oberbayern und für Bayern. Hinzu kommen auch noch einige Werfertage, um die Form zu überprüfen.