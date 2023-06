Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt: Zusammenstoß in Aschheim

Von: Laura Forster

Teilen

Der Sattelzug-Fahrer musste ins Krankenhaus (Symbolbild). © Symbolfoto/Nicolas Armer/dpa

Ein Lkw-Fahrer aus München hat am Montagnachmittag einen Unfall verursacht und wurde dabei selbst schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Aschheim - Zwei Lkw sind am Montagnachmittag zusammengestoßen, ein Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei war gegen 16.30 Uhr ein 55-Jähriger aus München mit einem Kipplaster auf der Östlichen Umgehungsstraße in Aschheim unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 53-Jähriger ebenfalls aus München mit einem Sattelzug. Der 55-Jährige wollte nach links auf die Straße Am Claim abbiegen und bremste deshalb an der Links-Abbiegespur. Der Sattelzug, der geradeaus weiter fuhr, kam aus unbekannten Gründen zu weit nach links und blieb am Kipplaster hängen, wie die Polizei berichtet. Dabei wurde der Fahrer des Sattelzugs schwer am Oberkörper und Kopf verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Die Straße war für 2,5 Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge waren schwer beschädigt, es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.