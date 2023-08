Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - Hubschrauber landet auf Autobahn

Von: Anna Liebelt

Auch ein Hubschrauber war bei dem Unfall am Freitagmittag im Einsatz. © BRK Haßberge

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 4. August, auf der A99 bei Aschheim. Die autobahn musste für eine Stunde gesperrt werden.

Aschheim - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag, 4. August, auf der A99 in Richtung Nürnberg an der Anschlussstelle in Aschheim. Laut Polizei wollte dort ein 20-jähriger Motorradfahrer gegen 12.50 Uhr von der Autobahn abfahren. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor der junge Mann aus dem Landkreis Dachau jedoch die Kontrolle über seine Maschine.

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke

Wie die Polizei weiter mitteilt, geriet der Dachauer daraufhin ins Schleudern und rutschte seitlich über die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er schließlich mit der Leitplanke. Bei dem Unfall erlitt der Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Vorsorglich, so Polizei, sei auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen.

A99 für eine Stunde gesperrt

Die Absperr- und Reinigungsmaßnahmen an der Unfallstelle übernahmen Feuerwehrkräfte aus Aschheim sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn. Die Auffahrt in Aschheim war in Fahrtrichtung Nürnberg für .rund eine Stunde komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.000 €.