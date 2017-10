Mühlenstraße: Ein Schleichweg wird zur Rasermeile

Die B471-Brücke über die Autobahn wird neu gebaut. Die Umfahrung über die Mühlenstraße in Aschheim ist gut. Allerdings gilt dort Tempo 30.

Aschheim–Längst hat sich in Aschheim und Umgebung herumgesprochen, dass die Mühlenstraße eine gute Umfahrung ist, während die B 471-Brücke über die Autobahn neu gebaut wird. In dieser Zeit wird die Straße aber von der Gemeinde und der Polizei intensiv kontrolliert. Denn viele Autofahrer sind viel zu schnell unterwegs.

Bei der Vorstellung des Berichts der kommunalen Verkehrsüberwachung für das erste Halbjahr stand die Mühlenstraße im Mittelpunkt. Auf ihr gilt Tempo 30. Doch viele missachten das gerne, wie sechs Messungen im Bereich der Siedlung ergaben: 2542 Fahrzeuge wurden erfasst. 664 mal waren die Fahrer so deutlich zu schnell, dass gegen sie ein Verfahren eingeleitet wird. Der Spitzenreiter hatte 77 Stundenkilometer auf dem Tacho. Parallel zur Gemeinde kontrolliert auch die Polizei in der Mühlenstraße die Geschwindigkeit – so lange, bis Ende des Jahres mit der Fertigstellung der Brücke wieder Normalität in der Siedlung einkehren sollte.

Insgesamt erfasste die kommunale Verkehrsüberwachung bei 33 Messungen an 17 verschiedenen Standorten im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 20 647 Fahrzeugen. 1597 mal wurden Temposünder erwischt. Neben dem Rekordhalter an der Mühlenstraße gab es die höchste Übertretung auf der Umgehungsstraße in der Nähe der Geothermie-Heizzentrale: Ein Autofahrer war mit 130 Stundenkilometern unterwegs. Erlaubt sind 70 Stundenkilometer. Auf seinen Führerschein wird der Raser nun einige Wochen verzichten müssen.

Der Aschheimer Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) betonte, die Gemeinde führe die Kontrollen nicht ein, um Geld zu verdienen: „Finanziell geht das plus/minus Null aus. Uns ist es wichtig, an den neuralgischen Punkten der Gemeinde zu messen und die Zahlen sind teilweise ja erschreckend.“