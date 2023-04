Nach Burnout: Bürgermeister Glashauser muss sich vor Rückkehr medizinisch checken lassen

Von: Stefan Weinzierl

Seit über einem halben Jahr ist Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser im Krankenstand. Bald könnte er zurückkommen, sofern der Amtsarzt grünes Licht gibt.

Aschheim – Bevor Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) nach seinem Burnout-Syndrom die Amtsgeschäfte wieder aufnimmt, wird ein Amtsarzt seine Diensttauglichkeit überprüfen. Das hat Glashauser jetzt auf Merkur-Nachfrage mitgeteilt.

Damit wird der 48-Jährige, der seit September vergangenen Jahres im Krankenstand weilt und kurz vor dem Abschluss einer mehrwöchigen Therapie in einer Tagesklinik steht, wohl nicht – wie zuletzt geplant – bereits Anfang Mai ins Aschheimer Rathaus zurückkehren. Denn erst muss er einen Termin beim Amtsarzt bekommen. Für Robert Ertl (FW) kein Problem. Der Zweite Bürgermeister, der seit Glashausers Ausfall mit Unterstützung der Dritten Bürgermeisterin Marion Seitz (Grüne) die Amtsgeschäfte leitet, kann den Rathauschef vorerst weiter vertreten. „Bis Ende Mai habe ich das mit meinem Arbeitgeber abgesprochen“, sagt er. Und Glashauser selbst habe noch Resturlaub aus dem vergangenen Jahr, den er ab Mai nehmen könne, bis ihm der Amtsarzt seine Diensttauglichkeit bestätigt.

Zum Schutz beider Seiten

„Die amtsärztliche Untersuchung ist für beide Seiten gut“, sagt Glashauser. Denn der Medizin-Check diene sowohl dem Schutz des Arbeitgebers, also der Gemeinde, als auch dem Schutz des Arbeitnehmers, also ihm selbst.

Glashauser will nun möglichst schnell einen Termin beim Amtsarzt ausmachen, sich aber nicht zu sehr unter Druck setzen: „Das habe ich in der Therapie gelernt: Einen Schritt nach dem anderen zu machen und etwas Stück für Stück abzuarbeiten anstatt alles auf einmal machen zu wollen.“

Bürgermeister fühlt sich grundsätzlich fit

Grundsätzlich fühlt sich Glashauser physisch und psychisch wieder so weit fit, um das Bürgermeisteramt ausführen zu können. Er geht aber davon aus, dass er auch nach dem Ende der Therapie eine professionelle Begleitung braucht, um nicht in alte Muster zu verfallen und schlimmstenfalls einen Rückfall zu erleiden. „In der Therapie habe ich das Handwerkszeug mitbekommen, um die Belastungen bewältigen zu können. Die große Herausforderung wird aber sein, alles Erlernte auch im Alltag so umzusetzen.“

Sobald er grünes Licht für die Rückkehr ins Rathaus hat, wird es um die vernünftige Wiedereingliederung gehen. „In anderen Berufen kann man nach und nach wieder ins Berufsleben eingebunden werden. Im Bürgermeisteramt ist das nicht so leicht möglich“, sagt Glashauser. Es müsse sich zeigen, ob man beispielsweise manche Termine an seine Vertreter delegieren kann oder es geht, manche Themenbereiche aufzuteilen.

Viele positiv Reaktionen aus der Bürgerschaft

Überwältigt ist Glashauser von den vielen positiven Reaktionen, die er aus der Bürgerschaft bekommen hat, nachdem er seine Krankheit öffentlich gemacht hat. „Das war kein leichter Schritt, weil man als Bürgermeister ja im Fokus der Öffentlichkeit steht“, sagt er. Ihm hätten zahlreiche ebenfalls von einem Burnout-Syndrom Betroffene geschrieben, die auch in Therapie waren, bei denen es aber kaum einer mitbekommen hat. „Die haben großen Respekt vor meiner Entscheidung gezeigt.“

Selbst im Supermarkt werde er regelmäßig darauf angesprochen. „Da kann es schon sein, dass man fürs Einkaufen in Aschheim mal zwei Stunden braucht“, erzählt Glashauser. Deshalb sei er in letzter Zeit auch in die Geschäfte von Nachbargemeinden ausgewichen und habe eben deren Wirtschaftskraft gestärkt, sagt er und lacht: „Meinen Humor habe ich mir trotz der Sache behalten.“