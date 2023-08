„Kann ich mir nicht leisten“: Pennys Preisschock trifft die Falschen

Von: Anna Liebelt

Mit einer Aktion will der Discounter Penny auf die wahren Kosten von Lebensmitteln aufmerksam machen. Doch eine Umfrage im Landkreis München zeigt: Viele Kunden können sich die teureren Produkte nicht leisten.

Landkreis – Unentschlossen steht Roswitha Singer (69) vor dem prall gefüllten Fleischregal im Penny-Markt in Aschheim. Ihr Blick schweift über Bratwürste, Salami und Schinken. Bei den Wienern bleibt sie plötzlich hängen. 6,01 Euro ziert dort das grüne Preisschild in Fettschrift. Roswitha Singer seufzt und dreht sich um. Heute nimmt sie keine Wiener mit.

Seit Anfang der Woche hat Penny bei neun ausgewählten Produkten die Preise anzogen. Der Grund: In einer Aktion möchte die Supermarktkette deutschlandweit auf die „wahren Kosten“ von Lebensmitteln aufmerksam machen. Betroffen davon sind neben Fleischprodukten, wie Roswithas Wiener (vorher 3,19 Euro), auch Käse oder Joghurt. So kostet etwa der Bio- Maasdamer Käse seit Montag statt der gewohnten 2,19 Euro über 1,50 Euro mehr (3,70 Euro).

Dieser Mozzarella bei Penny würde eigentlich 1,55 kosten. Verkauft wird er in der Regel für 89 Cent. © Oliver Berg/dpa

Verstecke Umweltkosten aufdecken

Mit dem wahren Preis möchte der Konzern die versteckten Umweltkosten auffangen. Wissenschaftler der Universität Greifswald und der Technischen Hochschule Nürnberg haben die für die verschiedenen Produkte der Aktion berechnet. Neben den üblichen Herstellungskosten werden laut Konzern somit auch die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion auf Klima, Boden, Wasser und Gesundheit in die Preiskalkulation miteinbezogen. Für die neun Produkte, die Penny in dieser Woche teurer gemacht hat, ist das Prinzip des Discounters, Lebensmittel günstig zu verkaufen, somit vorerst ausgehebelt.

In Aschheim stehen die Kunden der Aktion des Discounters mit gemischten Gefühlen gegenüber. © ali

Filialleitung: Kunden lehnen Aktion eher ab

In Aschheim stehen die Kunden der Aktion daher auch mit gemischten Gefühlen gegenüber. Einerseits verstehe man die Intention des Konzerns, den Umweltfaktor hervorzuheben, hört man aus Gesprächen mit dem Münchner Merkur. Andererseits knabbern viele Penny-Kunden bereits am Existenzminimum und können sich etwaige Preissteigerungen nicht leisten. „Ich finde das nicht gut. Ich schaue eh schon jede Woche im Prospekt nach Angeboten“, berichtet etwa ein Kunde auf Nachfrage des Münchner Merkur. Auch Roswitha Singer muss nun Abstriche machen. „Bei uns gibt es halt dann weniger Fleisch.“ Dass die neun Produkte wegen der „Wahre Kosten“-Aktion bisher weniger gekauft worden sind, kann von der Filialleitung in Aschheim nicht bestätigt werden. Man habe aber gemerkt, dass „die Kunden die Aktion aufgrund der wirtschaftlichen Lage eher ablehnen.“

