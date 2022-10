Polizei stoppt illegales Autorennen

Von: Stefan Weinzierl

Die Polizei hat drei Rumänen gestoppt, die sich auf der A99 und der A94 ein unerlaubtes Autorennen geliefert haben. © Symbolfoto: Archiv

Mit drei weißen Mercedes Vito haben sich drei Rumänen ein unerlaubtes Autorennen geliefert – und zwar erst auf der A 99 in Fahrtrichtung Salzburg, dann auf der A 94 in Richtung Passau. Die Polizei konnte sie letztlich stoppen.

Aschheim/Kirchheim – Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr. Demnach waren die drei Männer zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Baustellenbereich der A 99 zwischen den Anschlussstellen Aschheim und Kirchheim unterwegs. Dabei überholten sich auch mehrere andere Fahrzeuge rechts.

Andere Verkehrsteilnehmer genötigt

Am Autobahnkreuz München-Ost wechselte das Trio mit ihren Fahrzeugen auf die A 94 und raste weiter in Richtung Osten. Auch dort zeigten die Mercedes-Fahrer laut Polizei rowdyhaftes Verhalten. So wurden andere Fahrzeuge zum Teil rechts überholt und mehrere Verkehrsteilnehmer genötigt.



In der Zwischenzeit hatten bereits Autofahrer die Polizei alarmiert. Die nahm die Verfolgung des Trios aus und holte die Männer schließlich auf der Autobahn ein. An der Anschlussstelle Dorfen signalisierten die Polizeibeamten den Mercedes-Fahrern, die A 94 zu verlassen, und führten im Anschluss eine Verkehrskontrolle durch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München wurde Anzeige erstattet.



Polizei sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei auch um sachdienliche Hinweise: Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Hohenbrunn unter der Telefonnummer 08102/7 44 50 zu melden.

