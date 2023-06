Quad-Fahrer (33) touchiert Auto und stürzt um

Von: Anna Liebelt

Teilen

An beiden Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden. © Friso Gentsch

Ein 33-jähriger Quad-Fahrer verursachte am Donnerstag, 15.Juni, einen Unfall in Aschheim. Der Mann übersah ein Auto beim Abbiegen, streifte dieses und stürzte daraufhin mitsamt Quad auf die Seite.

Aschheim - Weil er es womöglich sehr eilig hatte, verursachte ein 33-jähriger Quad-Fahrer aus dem Landkreis Erding am Donnerstag, 15. Juni, einen Unfall in Aschheim. Laut Polizei war der Mann gegen 12.50 Uhr auf der Münchner Straße in ortsauswärtige Richtung unterwegs. Dort wollte ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis München, der mit seinem Pkw vor dem 33-Jährigen fuhr, nach links in eine Parkfläche abbiegen.

Quad-Fahrer touchiert Auto beim Abbiegen

In diesem Moment setzte der Quad-Fahrer jedoch zum Überholen an. Laut den Beamten erkannte der 33-Jährige das Abbiegevorhaben des 56-Jähirgen zu spät. Er bremste noch stark ab und versuchte nach links auszuweichen, streifte dabei allerdings den Pkw und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite. Bei dem Unfall verletzte sich der 33-Jährige leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.