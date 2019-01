Aschheim bläst zur Attacke auf sein Rathaus

Fest steht: Im Aschheimer Rathaus muss sich baulich was tun. Doch was, daran scheiden sich die Geister.

Aschheim – Eigentlich wollte die Gemeinde Aschheim den Altbau des Rathauses mit einem Fahrstuhl barrierefrei machen, doch dann tauchten statische Mängel auf. Die sind längst so dramatisch, dass sich die Frage stellt, ob eine Generalsanierung mit Anbau die sinnvollere Variante ist oder gleich der komplette Rathausneubau. Am Donnerstag diskutierte Bürgermeister Thomas Glashauser mit den Bürgern und nahm mit, dass die Bürgermeinungen leicht Richtung Neubau tendieren.

Schwere Defizite beim Brandschutz

Diese Variante ist bei der Grundsatzentscheidung im Gemeinderat kommenden Donnerstag auch die Tendenz des Gemeinderates. Architekt Christian Schwarz zeigte auf, dass der Altbau des Rathauses die heutigen Brandschutzbedingungen nicht erfülle. Für Maßnahmen wie Stahlträger oder eine Holz-Beton-Verbunddecke müsste das Gebäude bis auf die Grundmauern entkernt werden. „Die Decken tragen sich selbst und könnten schon bei einem kleinen Brand spontan versagen“, erklärte der Architekt.

+ Als 1900 noch das Schulhaus stand: Aschheims Rathaus wurde über die Jahre oft umgebaut. © Repro: Nico Bauer

Bürgermeister Thomas Glashauser konnte oder wollte noch nichts über Kostenschätzungen von den Varianten Sanierung und Neubau machen. Er machte nur deutlich, dass der Erhalt des Gebäudes ohne Mehrwert genauso machbar wäre wie das wohl teurere Projekt inklusive einer öffentlichen Tiefgarage oder mehr Raum für die Verwaltung. Den Platzbedarf für die nächsten Jahre bestätigte Gemeinde-Geschäftsführer Christian Schürer.

Glashauser war anzumerken, dass er die weitreichende Entscheidung auf breiter Basis treffen will: „Es steht nicht auf meiner To-Do-Liste, in der ersten Amtsperiode als Bürgermeister gleich das Rathaus abzureißen.“ Die Tendenz zum Neubau war in den Worten Glashausers aber zu vernehmen.

Altbürgermeister Helmut Englmann redete dann gleich dagegen: „Die sinnvolle und wirtschaftliche Lösung wäre der Erhalt des Rathauses und einer Erweiterung Richtung Süden, wo die Gemeinde das Nachbarhaus kaufen konnte. Dieses Rathaus ist für das Ortsbild prägend.“ Es ist nicht das erste Mal, dass der Altbürgermeister, der noch immer gerne mitredet, seinem Nachfolger und CSU-Parteifreund mit Aussagen dazwischenfunkt. Unterstützung bekam Englmann dabei von Roland Rotter, der 1966 im einstigen Schul- und heutigen Rathaus seine erste Lehrerstelle hatte. „Die wenigen ortsprägenden Gebäude der Gemeinde halte ich für erhaltenswert“, sagte Rotter. Und er schob noch einen Seitenhieb auf den Brandschutz nach: „Ich und meine Schüler wussten damals nicht, in welcher Lebensgefahr wir uns befinden.“ Darauf entgegnete Bürgermeister Glashauser, dass seinerzeit Gebäude ganz anders als heute bewertet worden seien.

Prägend für das Ortsbild

Der Großteil der Wortmeldungen ging dann aber Richtung Neubau. Der Aschheimer Ortschronist Peter Stilling betonte, dass das Gebäude seit der Schule 1900 mehrfach umgebaut wurde und die heute zu sehende Fassade erst seit 1957 so besteht. Er machte deutlich, dass man neu bauen – und das Erscheinungsbild des Vorgängergebäudes übernehmen könne. Für dieses Vorgehen gebe es sehr gelungene Beispiele im Ort. „Je länger ich zuhöre, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass ein Neubau fast alternativlos ist“, sagte Bernward Winkelhoff, Kassier beim FC Aschheim. „Also Attacke, auf geht’s!“