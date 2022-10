Schlachthofstreit: Gemeinde Aschheim musste 1,7 Millionen Euro nach Vertragsauflösung bezahlen

Von: Nico Bauer

Auf diesen Feldern in Aschheim sollte der Schlachthof gebaut werden. ArchivFoto: Ursula Baumgart © Ursula Baumgart

Verkauf und Rückabwicklung des geplanten Schlachthof-Grundstücks sollen genau beleuchtet werden. Die Freien Wähler legten Fragen vor, die beantwortet werden müssen.

Aschheim – Im Jahr 2016 haben die Aschheimer mit einem Bürgerentscheid dem Schlachthof die rote Karte gezeigt. Nun wird das Thema ein Stück weit aufgerollt. Nach einem Antrag der Freien Wähler hat der Gemeinderat einen Fragenkatalog beschlossen, den die Verwaltung beantworten muss. Das zentrale Thema des Fragenkatalogs ist eine Abstandszahlung von 1,7 Millionen Euro, die die Gemeinde Aschheim bei der Auflösung der Verträge bezahlen musste.

Mit Bürgerentscheid musste gerechnet werden

Die Freien Wähler legten vier Fragen vor, mit denen der Verkauf und die Rückabwicklung des für den Schlachthof geplanten Grundstücks beleuchtet werden sollen. Unter anderem fragen die Freien Wähler, warum die Gemeinde mit der Firma Opus Munich einen Vertrag geschlossen habe in einer Zeit, in der mit einem Bürgerentscheid gerechnet werden musste. Zudem wollen die Antragsteller wissen, warum die Gemeinde die Verträge unterschrieb, obwohl das Unternehmen noch nicht im Handelsregister eingetragen war und Zweifel an der Zahlungsfähigkeit bestanden.

„Finanzieller Schaden“ entstanden

„Der Gemeinde ist hier ein finanzieller Schaden entstanden“, sagte FW-Fraktionssprecher Eugen Stubenvoll. Er wandte sich an die Gemeinderäte, die vor 2020 dem Gremium angehörten: „Der Gemeinderat wurde nicht aufgeklärt und hintergangen. Da muss es doch einen Aufschrei geben.“ Jaqueline Reddig (Grüne) sagte, dass so etwas heute wieder passieren könne. Sie wisse auch nicht, welche vertraglichen Eventualitäten bestehen, wenn Sie für andere Bauprojekte stimmt.

Forderung nach Aufklärung der Vorgänge

Von Seiten der Freien Wähler kam massive Kritik an den Vorgängen mit der deutlichen Forderung nach Aufklärung. „Notare haben offenbar nicht das gemacht, was sie hätten machen sollen“, sagte Zweiter Bürgermeistermeister Robert Ertl. So dachte auch Sabine Freser-Specht, die einst an der Spitze der Bürgerinitiative gegen den Schlachthof stand: „Hier wurde offensichtlich nicht sorgfältig gearbeitet, und das hat mich schon geschockt.“

Eigentümergemeinschaft Vertragspartner

Der im Schlachthof-Abwehrkampf auch aktive Sepp Lausch (FW) stellte als persönliche Auswirkung fest, „dass mich der Schlachthof erst in die Politik gebracht hat“. Eine erste Teilantwort lieferte Kämmerer Marko Zschoch. Er wies darauf hin, dass die Verträge mit der Firma Opus nicht von der Gemeinde geschlossen wurden, sondern mit einer Eigentümergemeinschaft des Grundstücks. Diese bestand aus vier Parteien. Florian Meier (CSU) deutete an, dass die Abstandszahlung der Gemeinde durch ein anderes Grundstücksgeschäft ausgeglichen worden sei, deshalb sollte man der Verwaltung erst die Zeit geben, die Fragen zu beantworten. Derzeit könne man nur spekulieren. So kam es dann auch. Der von den Freien Wählern vorgelegte Fragenkatalog wurde einstimmig beschlossen.

Verwaltung ist am Zug

Nun ist die Verwaltung am Zug, die alte Verträge sichten und Antworten liefern muss, was vor dem krachenden Aus der Projektes mit 87 Prozent beim Bürgerentscheid bereits gelaufen war. Die große Schlachthof-Aufklärungsdebatte im Gemeinderat kommt also erst noch.