Schleuserfahrt im Sportwagen

Von: Charlotte Borst

Symbolbild dpa © Friso Gentsch

Die Polizei hat auf der A99 bei Aschheim zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen. Im Fond ihres Audi A5 hatten sie drei kurdische Männer ohne Aufenthaltstitel nach Deutschland befördert.

Aschheim – Am Montagabend kontrollierten Zivilfahnder der Verkehrspolizei Hohenbrunn auf der A99 bei Aschheim einen Sportwagen mit deutscher Zulassung, der in Richtung Norden unterwegs war. Dabei entdeckten die Polizeibeamten im Fahrzeugfond drei kurdische Staatsangehörige im Alter von 19, 27 und 30 Jahre, ohne Aufenthaltstitel. Die drei Männer beantragten noch an Ort und Stelle Asyl.

In der Türkei abgeholt

Den Fahrer und seine Beifahrerin, die in Bremen wohnen, nahmen die Polizisten aufgrund des Verdachts der Schleusung vorläufig fest. Wie die Polizei ermittelte, bestanden keinerlei Vorbeziehungen zwischen den beiden Bremern und den drei Kurden, sie hatten die drei Männer zuvor in der Türkei abgeholt.

Sportwagen eingezogen

Nachdem die Beamten eine Anzeige aufgenommen hatten, entließen sie den Fahrer und seine Beifahrerin nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, die den Sportwagen im Wert von 35 000 Euro jedoch gleich beschlagnahmen ließ. Laut Polizei wird im weiteren Verfahren die Einziehung des Audi A5 angestrebt. Die Weiterreise mussten die mutmaßlichen Schleuser mit der Bahn fortsetzen. Die drei kurdischen Männer brachten die Beamten in die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Milbertshofen.