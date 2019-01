Schöne, bunte Tradition: Die Aschheimer Schäffler tanzen heuer mehr als 300 Mal

Jetzt wird’s ernst: Die Saison 2019 beginnt für die Aschheimer Schäffler am Sonntag, 6. Januar. Die älteste Gruppe der Region hat ein riesiges Programm

Um 8.30 Uhr bekommen die Schäffler im Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul ihren Segen. Danird für Pfarrer Konrad Eder getanzt (9.30 Uhr Pfarrheim), dann für Bürgermeister Thomas Glashauser (10.15 Uhr, Rathaus) und schließlich für Tanzlehrer Robert Bauer (11 Uhr). Ab 13 Uhr geht es los mit den ersten der unglaublichen 322 festen Buchungen. Im Netz, unter

www.schaefflerzunft-aschheim.de, oder per E-Mail an info@schaefflerzunft.de sind noch Terminanfragen möglich.