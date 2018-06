Schwerer Unfall auf A99: Pkw zwischen zwei Lkws zerquetscht - vier Schwerverletzte, 15 Kilometer Stau

Nach einem Unfall auf der A99 sind zwei Personen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Aschheim - Bei einem Unfall im Baustellenbereich auf der A99 kurz vor der Anschlussstelle Aschheim haben sich vier Personen schwer verletzt, zwei von ihnen konnten sich nicht selbstständig aus dem Wrack befreien. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 10.40 Uhr auf der rechten Spur in Richtung Salzburg. Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer aus Österreich kam am Stauende mit seinem Brummi nicht rechtzeitig zum Stehen und schob das Auto eines 34-jährigen Deutschen unter das Heck des Lkw eines 34-jährigen Polen. Der Pkw wurde zwischen den beiden Lkw eingeklemmt, der Pkw-Fahrer und seine drei Mitfahrer verletzten sich schwer.

Zwei von ihnen kletterten trotz der schweren Verletzungen aus dem Auto, zwei wurden eingeklemmt und mussten von der gerufenen Feuerwehr befreit werden. Die vier verletzten Personen wurden mit drei Rettungshubschraubern und einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Feuerwehr steht im Stau

Für die Einsatzkräfte war schon die Fahrt zur Unfallstelle eine echte Herausforderung. Durch die Baustelle waren die Fahrspuren so eng, dass die Autos im Stau stellenweise keine Rettungsgasse bilden konnten. Die Retter standen also selbst im Stau, die gerufene Berufsfeuerwehr München kam gar nicht zum Unfallort. „Deshalb sind wir von vorneherein in beiden Fahrtrichtungen angerückt“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr. Um den Unfallort zu erreichen, fuhren einige Einsatzkräfte erst zur Anschlussstelle Aschheim weiter und dann entgegen der eigentlich Fahrtrichtung zu dem eingeklemmten Pkw.

VW-Up mit vier Personen wird zwischen zwei Lkw komplett zerquetscht - Bilder

Um die Verletzten aus dem Auto befreien und sie ins Krankenhaus bringen zu können, sperrte die Polizei auf der A99 in Richtung Nürnberg die linke und mittlere Spur, in Richtung Salzburg war die Autobahn für etwa 2,5 Stunden komplett gesperrt. Es bildete sich ein gut 15 Kilometer langer Stau.

Für die Feuerwehr waren unter der Leitung von Michael Spitzweg insgesamt 69 Einsatzkräfte der Wehren Aschheim, Heimstetten, Unterföhring und Ismaning im Einsatz.

