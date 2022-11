Startschuss für Erweiterung der Realschule und Neubau des Gymnasiums Aschheim

Von: Nico Bauer

Teilen

Beim Spatenstich in Aschheim schaufeln alle maßgeblich Beteiligten symbolisch kräftig mit. © Nico Bauer

Beim Spatenstich in Aschheim für das neue Gymnasium und die erweiterte Realschule haben die Verantwortlichen noch einmal über die Eckpunkte gesprochen.

Aschheim – Bob, der Baumeister hätte bei den Schulen im Landkreis München seine helle Freude. Der kleine Held könnte beobachten, wie im nordöstlichen Landkreis die Bildungslandschaft mit wahren Leuchttürmen wächst. Am Freitag wurde in Aschheim der Startschuss gegeben für die Erweiterung der Realschule mit dem Neubau des Gymnasiums. Stolze 123,08 Millionen Euro soll der Schulcampus kosten.

Die Realschule bekommt die dringend benötigte Erweiterung und wird statt drei- jetzt fünfzügig. Daneben kommt neu das vierzügige Aschheimer Gymnasium dazu. Abgerundet wird das Projekt von einer weiteren Dreifachsporthalle sowie einem Schulschwimmbad. Künftig sollen dann 1000 Schüler das Gymnasium und 900 die Realschule besuchen.

Verhandlungen mit Kirche nicht gerade leicht

Bei dem Spatenstich dachte Maximilian Böltl, Bürgermeister von Kirchheim und Vorsitzender der Schulzweckverbandes, an einen, der nicht dabei war. Aschheims im Krankenstand befindlicher Bürgermeister Thomas Glashauser. Dieser hat ein kleines Wunder vollbracht, als er in extrem zähen Verhandlungen der Kirche das 40 835 Quadratmeter große Grundstück abkaufte. Jeder Bürgermeister in Bayern kann Lieder singen, wie schwer Verhandlungen mit der Kirche sind. Im Aschheimer Fall entfallen auf die Realschule 8591 Quadratmeter (17 Klassenzimmer, zehn Fachräume), auf das Gymnasium 12 329 Quadratmeter (40 Klassenzimmer, 16 Fachräume), auf Mensa und Ganztagesbetreuung 2129 Quadratmeter und Sporthalle/Schwimmbad 5088 Quadratmeter. Der zusätzliche Platz ermöglicht großzügige Außenanlagen. Böltl betont, dass der Aschheimer Schulcampus langfristig in der Nachbarschaft noch weitere Erweiterungspotenziale hat.

Ab dem kommenden Schuljahr werden in Kirchheim schon Vorläuferklassen des Aschheimer Gymnasiums gebildet. Dann wird die Schule auf rund 1500 Schüler anwachsen, um nach dem Start in Aschheim wieder auf 1000 bis 1200 zurückzugehen.

Drei Gemeinden weiter im Zweckverband

Maximilian Böltl sieht den richtigen Weg darin, dass die drei Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim weiter zusammen einen Schulzweckverband bilden und die Jugendlichen jedes Ortes beide Schulen besuchen dürfen. Im Rahmen des Spatenstichs ergriff auch der stellvertretende Landrat und nächstes Jahr aus dem Landtag ausscheidende Ernst Weidenbusch das Wort. „2003 haben wir auf den Bedarf hingewiesen, und das Kultusministerium hat gesagt, dass es kein einziges neues Gymnasium braucht“, erinnerte Weidenbusch. Nach Ismaning, Unterföhring und Putzbrunn sei Aschheim bereits das vierte neue Gymnasium im nordöstlichen Landkreis. „Ein Stück weit ist meine Mission erfüllt“, sagte Weidenbusch beim Aschheimer Spatenstich.