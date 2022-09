Tobias Potye: Corona-Erkrankung nach EM-Silbermedaille

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Der bisher größte Erfolg seiner Karriere als Hochspringer: Tobias Potye aus Aschheim gewinnt EM-Silber in München. © Sven Hoppe/dpa

Kurz nach dem größten Erfolg seiner Karriere, der EM-Silbermedaille im Hochsprung, hat Tobias Potye das Coronavirus erwischt. Ein Interview mit dem Leichtathleten aus Aschheim.

Aschheim – Kurz nach dem größten Erfolg seiner Karriere hat Tobias Potye das Coronavirus erwischt. Statt, wie geplant, noch bei zwei Wettkämpfen zu starten, muss der Hochspringer aus Aschheim, der für die LG Stadtwerke München startet, seine Saison nun vorzeitig beenden. Und dennoch blickt der 27-Jährige im Interview mit dem Münchner Merkur hochzufrieden auf ein Jahr zurück, in dem er nicht nur erstmals 2,30 Meter überquert, sondern auch Silber bei der Heim-EM in München geholt hat.

Herr Potye, ausgerechnet im Olympiapark, wo Sie sonst fast täglich trainieren, sind Sie bei der Europameisterschaft aufs Treppchen gesprungen. Wo befindet sich Ihre Silbermedaille jetzt?

Meine Urkunden und Medaillen sind bislang bei meinen Eltern gelegen – auch, nachdem ich von daheim ausgezogen bin. Doch den Erfolg bei der EM habe ich jetzt endlich mal zum Anlass genommen, mir in meiner Wohnung eine kleine Vitrine einzurichten. Und dort hat nun auch die Silbermedaille von München ihren Platz.

Was wahrscheinlich dabei hilft, diesen größten Erfolg Ihrer Karriere zu realisieren?

Ja, ich denke, das habe ich inzwischen. Es ist jedenfalls ein sehr schönes Gefühl und macht mich auch ein bisschen stolz, wenn ich diese Medaille im Vorbeigehen in der Vitrine sehe.

Nach Ihrem Silbercoup standen Sie im Blickpunkt der Öffentlichkeit, inklusive zig Interviews und Fernsehauftritten. War das schön oder nervig?

In erster Linie war es sehr schön. Was mich besonders gefreut hat, war auch, wie gut diese European Championships in München angenommen wurden. Endlich war wieder Leben im Olympiapark und im Olympiastadion – das hat gefehlt.

Bei Ihrem Wettkampf haben Sie mehr als 30 000 Zuschauer frenetisch angefeuert. Kriegt man das als Sportler überhaupt mit?

Ja, natürlich. Ich habe das genossen und versucht aufzusaugen. Im Wettkampf hat mir das auf jeden Fall geholfen.

Ihre Silbermedaille kam für viele Außenstehende überraschend – ähnlich wie 2013, als sie in Italien U20-Europameister wurden.

Vom Gefühl her war das durchaus vergleichbar. Allerdings kam damals der Erfolg bei der U20-EM auch für mich ziemlich überraschend. Diesmal dagegen war es ja mein angestrebtes Ziel, in München eine Medaille zu holen.

Zumal Sie Ihre Bestleistung kurz zuvor bei der Deutschen Meisterschaft auf 2,30 Meter geschraubt hatten.

Ich hatte mir für die EM in München zwei Ziele vorgenommen. Das eine war eine Medaille, das andere eine neue persönliche Bestleistung. Leider habe ich nur eines der beiden Ziele erreicht, aber am Ende ist das auch nicht so wichtig. Denn bei internationalen Turnieren geht es natürlich vor allem um die Platzierung.

Was steht für Sie nach der EM noch an?

Eigentlich wollte ich diese Woche bei zwei Wettkämpfen am Gardasee und in Berlin starten. Doch jetzt hat mich das Coronavirus erwischt, weshalb ich das leider absagen muss. Das ist natürlich schade, gerade in Berlin wäre ich sehr gerne gesprungen. Aber vielleicht ist das auch ein Signal meines Körpers, dass er jetzt eine Pause braucht.

Und die werden Sie ihm geben?

Ja, für mich geht es dann erst mal in den Urlaub…

Ehe sich der Blick wieder nach vorne richtet. Was sind Ihre nächsten Ziele?

Im Herbst steht für mich als Sportsoldat erst mal noch ein militärischer Lehrgang an. Und im November beginne ich dann langsam mit der Vorbereitung auf die Hallensaison, die ich diesmal jedoch in Klammern setze. Denn im Winter will ich mich vor allem meinem Knie widmen.

Das Ihnen seit Jahren Beschwerden macht.

Ich werde im Herbst noch mal ein Kompetenzteam versammeln, um gemeinsam eine Strategie für mein Knie zu erarbeiten. Und dann werde ich mir ausreichend Zeit nehmen, auch weil erstmal keine internationalen Meisterschaften anstehen. Die nächsten Ziele sind dann die WM in Budapest 2023 und natürlich Paris.

Also die Olympischen Spiele im Jahr 2024.

Paris wäre für mich ein Traum und natürlich ist das mein großes Ziel. Aber so weit voraus will ich jetzt noch gar nicht denken.

Zur Person Über seinen älteren Bruder kam Tobias Potye 2008 beim FC Aschheim zur Leichtathletik und zum Hochsprung, wo der Youngster schnell erste Erfolge feiere. 2012 wurde er Deutscher U18-Vizemeister, ehe er ein Jahr später – weitgehend überraschend – mit übersprungenen 2,20 Meter Gold bei der U20-Europameisterschaft in Italien holte. In der Folge verbesserte sich Potye kontinuierlich, wechselte 2015 vom FCA zur LG Stadtwerke München und gewann 2021 den ersten von inzwischen drei Deutschen Meistertiteln. Heuer im Juni segelte der 27-jährige Student und Sportsoldat erstmals über 2,30 Meter. Zwei Monate später feierte er in seiner Heimatstadt München den bislang größten Erfolg seiner Karriere mit dem Gewinn der Silbermedaille bei der Europameisterschaft.

Seine jüngsten Leistungen kamen insofern etwas überraschend, als sich Tobias Potye seit mehreren Jahren mit Knieproblemen herumplagt. 2019 bestritt er deswegen keinen einzigen Wettkampf, und auch heuer musste der 1,98-Meter-Schlaks aufgrund der Beschwerden im Training komplett auf Technikeinheiten verzichten. (ps)