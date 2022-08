Jubel bei Tobias Potye: Silber-Sprung ohne Techniktraining

European Championships

Der Aschheimer Tobias Potye lt bei der Leichtathletik-Europameisterschaft die Silbermedaille im Hochsprung und träumt jetzt von Olympia-Gold bei den Spielen 2024 in Paris.

Aschheim – In der Südkurve des Münchner Olympiastadions, dort, wo bis 2006 die Fußballfans des FC Bayern ihre Choräle anstimmten, hatte sich eine größere Delegation aus Aschheim postiert. Mit besten Blick auf jenen Leichtathletik-Star, der in ihrem Verein, dem FC Aschheim, groß geworden ist: Tobias Potye. Im Gesamttrubel der European Championships hatte der 27-Jährige es etwas schwer an diesem legendären Donnerstagabend, was die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des Publikums anging. Ein Abend, an dem Malaika Mihambo Gold holen wollte im Weitsprung und dies Konstanze Klosterhalfen dann tatsächlich tat über 5000 Meter, stand der Hochspringer aus Aschheim nicht so ganz im Vordergrund – außer in seiner Fankurve.

+ Den Triumph von Tobias Potye hat Merkur-Leserin Karin Gasser aus Aschheim im Olympiastadion dokumentiert. © Karin Gasser

Aber dann: Ehe Klosterhalfen rannte und Mihambo sprang, da war es in der Südkurve des Olympiastadions doch schon sehr laut. Tobias Potye, Lokalmatador und kräftig angefeuert von „jedem, der es hierher schaffen konnte“, flog jeweils im ersten Versuch über 2,18, 2,23 und 2,27 m. Das reichte am Ende glatt zu Silber hinter Olympiasieger Gianmarco Tamberi aus Italien (2,30).

Vor neun Jahren Europameister bei U20

Potye (27) war mal U20-Europameister, doch das ist neun Jahre her. Seitdem? Ging es lange Zeit nicht so richtig hoch hinaus, genau genommen nie höher als 2,27, die er 2018 zum ersten Mal überquerte. Das mag auch an Potyes Körper liegen: Der sei für Leistungssport nun mal nicht so geschaffen, „der mag das nicht so gerne“, erzählte er im Bauch des Olympiastadions mit einem Lächeln, als er von seinen Sehnenproblemen berichtet.

+ Den bisher größten Erfolg seiner Karriere feiert Tobias Potye voller Stolz im Münchner Olympiastadion. Foto: Sven Hoppe / dpa © Sven Hoppe / dpa

Tatsächlich hatte Potye sogar mehr gewollt als Silber, immerhin ist er deutscher Hallenmeister – und gemeinsam mit dem entthronten Titelverteidiger Mateusz Przybylko (6./2,23) deutscher Meister, Höhe vor einigen Wochen in Berlin: 2,30. Mehr ging bislang nicht: „Ich habe nicht eine Technikeinheit gemacht in den vergangenen zwei Jahren, da ist es natürlich schwer, jeden Sprung zu treffen.“

Kein Techniktraining wegen Knieproblemen

In diesem Jahr hat Potye, Informatikstudent, aber als Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr zurzeit Hochsprungprofi, „nur das Knie trainiert“ – gesprungen ist er „nur im Wettkampf“. „Die Medaille“, sagte er, sei trotz der erheblichen Einschränkungen „auf jeden Fall das Ziel gewesen, von daher kann ich mich nicht beklagen“. Heißt aber auch: Der Aschheimer wollte schon mehr.

„Ich bin schon ein paar mal gegen Gianmarco gesprungen“, berichtete Potye, „und eigentlich war die Zeit reif, ihn zu schlagen. Jetzt muss ich das nochmal vertagen – aber es wird kommen.“ Bis 2024, bis Olympia in Paris, will er auf jeden Fall weitermachen. (sid)