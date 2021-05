Überflutete Keller: Flughafenkanal könnte die Lösung sein

Steigendes Grundwasser

Alteingesessene Dornacher können sicherlich einiges erzählen von vollgelaufenen Kellern, in denen in der Vergangenheit auch schon einmal tagelang das Wasser stand. Der Grund dafür war der hohe Grundwasserstand. Gegen den gibt es nun ein Mittel.

Aschheim - Die Gemeinde Aschheim möchte von der Landeshauptstadt München den ehemaligen Flughafenkanal übernehmen, um Dornacher Grundwasserspitzen künftig ableiten zu können. Im Gemeinderat sorgt die Maßnahme aber für große Diskussionen und gegen den Willen von Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) wird das Thema noch einmal vertagt.

Bislang keine wasserrechtliche Genehmigung

Als in den 90er Jahren der Flughafen in Riem seinen Betrieb einstellte, hat auch der Flughafenkanal seine eigentliche Funktion verloren und wurde vom Bahndamm nahe dem Einsteinring in südlicher Richtung zurückgebaut. Auf Aschheimer Flur verläuft der Kanal entlang einer Grünfläche am Einsteinring, quert dann die Erdinger Straße und verlässt Richtung Norden das Gemeindegebiet. Die Gemeinde Aschheim leitet unter anderem das Straßenwasser von Martin-Festl-Ring, Erdinger Landstraße oder Johann-Wieser-Ring in den Kanal ein. Eine besondere Bedeutung hat das Fließgewässer bei einem Anstieg des Grundwassers und volllaufenden Kellern. Bei einer solchen Notsituation leitet derzeit die Dornacher Feuerwehr Grundwasser über den Feuerlöschbrunnen in den Flughafenkanal ab. Allerdings haben viele dieser Funktionen keine wasserrechtliche Genehmigung, sondern sind nur geduldet von der Landeshauptstadt München.

„Ich kämpfe seit Jahren um den Kanal“, sagte Bürgermeister Thomas Glashauser. Mit dem Gewässer („Von vier Millionen Euro Kosten sind wir auf fast geschenkt gekommen“) in der eigenen Hand könne dauerhaft die Option für Dornach gesichert werden. Das wiederum wäre dem Bürgermeister und seiner CSU-Fraktion die Ausgaben für den Unterhalt des Kanals wert. „Wir wollen unsere Bürger nicht im Wasser stehen lassen“, sagte Rolf Dettweiler.

Freie Wähler sehen keine Vorteile

Derzeit wird ein Gutachten erstellt, ob das Gefälle des Flughafenkanals für die Wasserableitung in Landschaftsseen ausreicht. Da wiederum hakten die Freien Wähler ein und kritisierten, dass man nicht ausreichend Informationen über das Maß der Nutzbarkeit, den notwendigen Unterhalt, Umbauten und Kosten habe. „Es gibt keinerlei Vorteile für die Gemeinde und nur Nachteile“, sagte FW-Fraktionssprecher Eugen Stubenvoll, „ich verstehe die Eile bei der Maßnahme nicht.“

Auch der Dornacher Gemeinderat Heinrich Broda (FW) machte deutlich, „dass ich keinen Grund sehe, warum wir den Kanal brauchen“. Zweiter Bürgermeister Robert Ertl (FW) erklärte weiter, dass bei bestehenden Wasser-Einleitungsgenehmigungen die Stadt München verpflichtet sei, den Kanal aufrechtzuhalten. Walter Wiedenhofer (Grüne) plädierte dafür, jetzt die Chance auf die Übernahme des Kanals und die Wasserableitung durch die Gemeinde zu sichern. Mit ihm und der CSU gab es jedoch keine Mehrheit für eine Abstimmung über die Übernahme des Kanals. Damit werden nun erst einmal die Untersuchungen der Experten abgewartet.