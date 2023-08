WM-Fazit von Tobias Potye: „Der Sprung macht mich stolz und glücklich“

Von: Patrik Stäbler

Die zweitbeste Höhe seiner Laufbahn überspringt Tobias Potye mit 2,33 Metern bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest – für den Aschheimer reicht es damit am Ende dennoch nur zu Platz fünf. © Marcus Brandt / dpa

Hochspringer Tobias Potye muss sich bei der WM in Budapest mit 2,33 Metern und Platz fünf begnügen - trotzdem zieht der Aschheimer ein positives Fazit.

Aschheim – Um die Winzigkeit von einem Fehlversuch hat Tobias Potye eine Medaille bei der Leichtathletik-WM verpasst. Dennoch zieht der Hochspringer aus Aschheim nach Platz fünf und übersprungenen 2,33 Meter ein zufriedenes Fazit.

Irgendwann im Laufe dieses Abends – sein Trikot hat er längst ausgezogen, das Stadion in Budapest verlassen – macht sich in Tobias Potyes Kopf ein Gedanke breit. Ein Gedanke, der ihn erfreut und ja, auch ein Stück weit besänftigt, da er peu à peu die anfängliche Enttäuschung verdrängt. „Ich habe irgendwann festgestellt“, erzählt der Hochspringer aus Aschheim, „dass ich tatsächlich eine hervorragende Leistung gezeigt habe.“

Oder in Zahlen ausgedrückt: Zunächst segelt der 28-Jährige von der LG Stadtwerke München bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Ungarn im ersten Versuch über 2,29 Meter. Kurz darauf meistert er dann im zweiten Anlauf 2,33 Meter – mithin die zweitbeste Höhe seiner bisherigen Laufbahn. Am Ende reicht dies zu Platz fünf im Endklassement, während sich der Italiener Gianmarco Tamberi mit 2,36 Metern den WM-Titel holt.

„Ich habe zum Saisonhöhepunkt den zweitbesten Wettkampf meiner Karriere gezeigt, da kann ich mich nicht beklagen“, bilanziert Potye – einerseits. Andererseits weiß er selbst nur zu gut, dass eine Medaille für ihn in Reichweite war. So geht der dritte Platz letztlich an Olympiasieger Mutaz Essa Barshim aus Katar, der ebenfalls 2,33 Meter überspringt, sich zuvor aber einen Fehlversuch weniger geleistet hat als der Deutsche.

Fehlversuch kostet Medaillenrang

„Das ist extrem bitter“, sagt Tobias Potye, der die Latte bereits bei 2,25 Meter einmal gerissen hat. „Dass mich am Ende ein Fehlversuch die Medaille kostet.“ Entsprechend habe er direkt nach dem Wettkampf erst mal „einen kleinen Frust“ verspürt. Zumal er überzeugt ist: „Die 2,36 Meter wären machbar gewesen.“ Und so sei er hinterher auch „nicht jubelnd aus dem Stadion gerannt“, sagt Potye. Erst zu späterer Stunde, bei einer kleinen Feier mit Familie und Freunden, habe er realisiert, dass er soeben zwar nicht sein Optimum gezeigt habe – „aber es war schon nahe dran“.

Tags darauf ist von der anfänglichen Enttäuschung nicht mehr viel zu hören bei dem EM-Silbermedaillengewinner von München. „Ich habe mich auf dieser Bühne gut verkauft“, zieht der 28-Jährige im Gespräch mit dem Münchner Merkur ein zufriedenes Fazit. „Und der Sprung über 2,33 Meter macht mich stolz und glücklich.“ Zudem dürften ihm diese Höhe und der starke WM-Auftritt Zuversicht einflößen mit Blick aufs nächste Jahr – und auf die Olympischen Spiele in Paris. „Das ist das ganz große Ziel“, betont der Sportsoldat aus Aschheim. „Natürlich ist Paris schon im Hinterkopf.“

Zunächst jedoch stehen für Potye heuer noch zwei hochkarätige Wettkämpfe an –zum einen das Diamond-League-Meeting in Zürich am 31. August, zum anderen das Istaf in Berlin drei Tage später. Dort wolle er die zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen, sagt Potye, der seine Bestmarke Mitte Juli auf 2,34 Meter geschraubt und damit das Ticket für Paris bereits gelöst hat. Wiewohl er mit Blick auf die WM und die von Verletzungen und Krankheit geprägten Wochen davor einräumt: „Das ist jetzt schon sehr an die Substanz gegangen. Wie ich das wegstecke, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen.“

Nun erstmal zwei Tage Auszeit

Nach seinem Auftritt in Ungarn nimmt sich Tobias Potye nun erst mal eine zweitägige Auszeit mit seiner Familie, in der er sich „komplett abkapseln“ werde, wie er sagt. Danach wolle er bis zum Ende der WM in Budapest bleiben, „die Atmosphäre im Stadion aufsaugen und die anderen Sportler anfeuern, so wie sie mich bei meinem Wettkampf angefeuert haben“.