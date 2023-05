Ausländerfeindlicher Vorfall auf dem Rathausplatz - Mann beleidigt Passanten und verschwindet

Von: Carina Ottillinger

Nach einem übergriffigen Verhalten eines Mannes auf dem Unterschleißheimer Wochenmarkt rückte die Polizei an. Der Tatverdächtige verschwand nach dem Vorfall. Die Kriminalpolizei hat erste Hinweise.

Unterschleißheim - Am Mittwoch, 3. Mai, gegen 16.30 Uhr, beobachteten mehrere Zeugen während eines Wochenmarktes am Rathausplatz in Unterschleißheim, wie ein Mann einige Passanten mit ausländerfeindlichen Äußerungen lautstark beleidigte.

Ein Zeuge forderte ihn auf, den Marktplatz zu verlassen. Daraufhin beschädigte der Mann durch einen Tritt ein Werbeschild eines gastronomischen Betriebes. Ein weiterer Zeuge verständigte telefonisch die Polizei. In der Zwischenzeit verschwindet der Tatverdächtige.

Während der ersten Abklärungen und Anzeigenaufnahme der Polizei ergaben sich Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen. Der 31-jährigen Deutsche aus dem Landkreis München hat vermutlich eine psychische Erkrankung. Er erhielt eine Anzeige wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (pm)