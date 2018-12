Beliebter Pfarrer stirbt mit 38 Jahren

Martin Kurlitsch ist tot. Der Leiter des Pfarrverbandes Aying-Helfendorf und Dekan des Dekanats Ottobrunn starb nach schwerer Krankheit am 23. Dezember. Er wurde nur 38 Jahre alt.

Aying / Helfendorf–

Es war kein Geheimnis, dass Martin Kurlitsch schwer krank war. Wegen eines Krebsleidens musste er sich oft in ärztliche Behandlung begeben. Den Gottesdienst konnte er manchmal nur mit Mühe feiern. Oft musste er sich hinsetzen oder vertreten lassen. Vor einigen Monaten bekam Kurlitsch mit Pfarrer Friedrich Oberkofler eine Seelsorgemithilfe; jüngst kam Gemeindereferentin Christine Strauß mit einer halben Stelle hinzu.

Immer wieder gab es ein Rosenkranzgebet im Pfarrverband, das vor allem den eigenen Pfarrer zum Anliegen hatte. Doch all das Beten, Bangen und Hoffen, dass sich der Gesundheitszustand Kurlitschs bessern würde, waren vergebens. Wer Pfarrer Kurlitsch selbst ansprach, wie es ihm gehe, bekam meist als Antwort, es gehe schon. Nur wenige wussten tatsächlich, wie sein Zustand war. Er wollte einfach kein großes Aufheben um seine Person machen. Als er nach Aying-Helfendorf kam, wünschte sich Pfarrer Kurlitsch, dass er mit offenen Armen von den Pfarrangehörigen empfangen werde: „Mit liegt der Kontakt und das Dasein für die Menschen im Pfarrverband besonders am Herzen“, sagte er damals. Wichtig war dem neu bestellten Pfarrer auch, dass im Pfarrverband für ihn eine langfristige Tätigkeit möglich sein soll. „Ich möchte auch sehen, was aus den Täuflingen und Erstkommunionkindern wird.“ Ein anderer Satz war ihm ebenso wichtig: „Mit Menschen beisammen sein.“

Amt als Dekan übernommen

Seine Krankheit verhinderte vieles, was er sich vorgenommen hat. Trotz Erkrankung fügte sich Kurlitsch auch noch der Wahl zum Dekan. Im April kam Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg nach Aying, um Pfarrer Kurlitsch in sein Amt einzuführen.

Seine Wahl sah Kurlitsch als Ehre und Aufgabe zugleich: „Ich will da sein die mir anvertrauten Menschen. Das entgegengebrachte Vertrauen möchte ich nicht enttäuschen.“

Nun heißt es, viel zu früh, von einem beliebten, jungen Seelsorger Abschied nehmen zu müssen. Martin Kurlitsch ist zwar 1980 in Tegernsee geboren worden, wuchs aber in Schliersee auf. Er hatte zwei Brüder. Sein Theologiestudium absolvierte er in München und Rom. Kurlitsch gehörte zu dem ersten Weihejahrgang, dem Erzbischof Reinhard Marx die Priesterweihe am 28. Juni 2008 im Freisinger Mariendom spendete. Sein Primizspruch stammt aus dem Korintherbrief: „Wir verkünden Christus als den Gekreuzigten: Gottes Kraft und Gottes Weisheit“ (1 Kor 23-24) Seine erste Kaplanstelle war in Neumarkt-St. Veit im Landkreis Mühldorf. 2011 wechselte er an den Tegernsee, wo er weitere drei Jahre im Pfarrverband Gmund-Bad Wiessee tätig war. Seine erste Pfarrerstelle war dann der Pfarrverband Aying-Helfendorf.

Sterberosenkranz und Bestattung

Ein Sterberosenkranz findet am heutigen Donnerstag in St. Andreas in Aying und St. Emmeram in Kleinhelfendorf jeweils um 19 Uhr statt. Die Beerdigung ist am Samstag, 29. Dezember, um 10 Uhr in Schliersee, St. Sixtus. Der Pfarrverband Aying-Helfendorf organisiert zur Beerdigung einen Bus. Eine Anmeldung ist am heutigen Donnerstag von 9 - 13 Uhr im Pfarrhof in Aying möglich. Wolfgang Rotzsche