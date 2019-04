100-Jahr-Feier der Goldbergler: „Wenn’s drauf ankommt, helfen alle im Dorf“

Helfendorf – Der Vorhang ist gefallen. Die Theateraufführungen des Helfendorfer Trachtenvereins d’Goldbergler sind vorbei. Doch die nächste große Veranstaltung steht ins Haus. Das erste Juliwochenende steht im Zeichen der 100-Jahr-Feier der Trachtler. Da gibt es viel zu organisieren. Besonders der Vereinsvorsitzende Karl Hörterer (64) hat alle Hände voll zu tun. Ein Interview über die viele helfende Hände, verdutzte Polizisten und Schwierigkeiten bei der Samstagabend-Planung.

Herr Hörterer, das Rentnerdasein könnte doch auch anders zu gestalten sein, oder?

Ja, mit Sicherheit. Zumal ich Opa bin, und auf unserem Hof gibt’s auch genug zu tun. Aber mir war klar, dass ein Hundertjähriges schon etwas ganz Besonderes ist. Und irgendwie ist es auch „mein Fest“. Mir ist wichtig, dass wir als Verein die Chance nicht verstreichen lassen, uns zu präsentieren.

Aber nicht nur Karl Hörterer ist da gefragt.

+ Karl Hörterer (68)ist Vorsitzenderder Helfendorfer Trachtler und der Gaugruppe Holzkirchen. privat

Um Gotteswillen, nein. Zum einen habe ich das Glück, dass einige meiner Spezl auch in Ruhestand gegangen sind. Zum anderen haben wir engagierte Vorstandsmitglieder und Leute an der Hand, denen das Ausrichten des Jubiläums auch eine Herzensangelegenheit ist. So ein Fest muss auf verschiedenen Schultern ruhen, sonst kann es nicht funktionieren. Deswegen habe ich mich auch an alle Vereinsvorstände im Ort gewandt und um deren Mitarbeit geworben. Der Sparverein etwa wirkt als Parkplatzwächter. Ich kann ja schlecht alle meine Trachtler für alle Aufgaben während des Fests verbraten. In gewisser Weise ist das ganze Dorf eingebunden. Sonst schaffen wir das nicht.