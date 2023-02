Klimainitiative eingeschlafen: Aying setzt alles auf Anfang

Von: Wolfgang Rotzsche

Aus der Klimaschutzinitiative „29 ++ Aying“ soll eine Zukunftswerkstatt werden. Der neue Name soll auch ein Neuanfang sein und wieder Schwung in die Bemühungen um den Umweltschutz bringen.

Aying – Aus der Klimaschutzinitiative „29 ++ Aying“ soll eine Zukunftswerkstatt werden. Paul Vorsatz und Carla Spindler begründeten diesen Schritt im Ayinger Gemeinderat damit, dass der bisherige Name – resultierend aus der gleichnamigen Landkreisinitiative – zu wenig Bekanntheit habe. „Wir kommen mit diesem Namen nicht weiter“, erklärte Vorsatz. Der Bekanntheitsgrad der Initiative sei äußerst gering. Ein Neustart mit der Zukunftswerkstatt der Gemeinde Aying und mit den Begriffen „Mitmachen, Mitgestalten, Miteinander“ soll wieder Leben in die Klimaschutzbemühungen in der Gemeinde Aying bringen. „Wir setzen alles auf Anfang“, so Vorsatz.

Mitglieder sind frustriert

Gerade viele seien es nicht mehr, die sich auf Gemeindeebene in diesem Bereich engagieren würden. Weniger als zehn Aktive gäbe es. Die eigene Homepage sei mangels Interesse bereits stillgelegt worden. Bei den verbliebenen Mitgliedern verspürt Vorsatz „ein hohes Frustpotenzial“. Eine echte Unterstützung durch den Landkreis werde vermisst, auch der Austausch mit dem Gemeinderat sei „kaum vorhanden“. Den Informationsaustausch mit der Gemeindeverwaltung bezeichnete Vorsatz als „nicht optimal“.

Es braucht eineNeuausrichtung

„Wir haben so viele Themen zur Nachhaltigkeit, zum Gemeinwohl, zu S-Bahn, zu sicheren Fußwegen und vieles mehr“, merkte Spindler an. Es bräuchte einfach eine Neuausrichtung, die durch die Zukunftswerkstatt abgedeckt werden könnte. Vier Handlungsfelder wurden dem Gemeinderat vorgeschlagen: Energie, Mobilität, nachhaltiger Konsum sowie der Bereich um Natur und Umwelt. Letzterer Themensektor könne auch vom Bund Naturschutz nur noch bedingt aufrechterhalten werden.

Mitmachtplattformmit Vorschlagsrecht

Die Zukunftswerkstatt könne eine Mitmachplattform werden, die ein Vorschlagsrecht an den Gemeinderat haben soll. In der Verwaltung wird ein Ansprechpartner gewünscht; im Gemeindeblatt sowie auf der gemeindlichen Homepage soll die Zukunftswerkstatt einen festen Platz bekommen. Gewährleistet werden soll laut Vorsatz eine vertrauensvolle, offene und respektvolle Zusammenarbeit. Zwischen Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung auf der einen Seite und der Zukunftswerkstatt soll es ein Verbindungsteam geben. Anvisiert wird zudem eine Auftaktveranstaltung.

Gemeinderäte stehen Projekt positiv gegenüber

Das sei ein mächtiges Projekt, merkte Josef Bachmair (FWGA) an. Prinzipiell unterstütze er das Vorhaben. Aber würde dann die Initiative auf Landkreisebene aussteigen? „Nein“, betont Vorsatz. „Es geht vor allem um den Namen.“ Martin Stadler (CSU) bat darum, auch die Landwirte anzusprechen: „Ich stehe hier für den Kontakt zur Verfügung.“ Bürgermeister Peter Wagner (CSU) zeigte sich erfreut, dass die „altbewährte Zusammenarbeit mit neuem Namen“ möglich sei. Klimaschutz sei in aller Munde. Eine Entscheidung hat der Gemeinderat aber noch nicht getroffen.