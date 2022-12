Betrunkener (19) baut Unfall - weiß aber nicht mehr wo

Von: Florian Prommer

Die Autobahnpolizei kontrollierte das Pannenfahrzeug nach einem Hinweis. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ein Pannenfahrzeug hat die Polizei auf der A8 bei Aying kontrolliert. Am Steuer saß ein betrunkener 19-Jähriger, der nicht mehr wusste, wo er den Unfall gebaut hat.

Aying - Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis München hat betrunken einen Unfall gebaut – wo genau weiß er allerdings nicht mehr. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr erhielt die Autobahnpolizeistation Holzkirchen den Hinweis auf ein Pannenfahrzeug, das auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Aying auf dem Seitenstreifen stehen soll. Wie sich herausstellte war der 19-jährige Fahrer aus dem Landkreis mit seinem Range Rover auf dem Weg vom Tegernseer Tal in Richtung München. Nach eigenen Angaben hatte er irgendwo einen Unfall gebaut, die Unfallörtlichkeit konnte er den Beamten nicht nennen, meldet die Autobahnpolizei. „Dies erfordert im Nachgang weitere Ermittlungen“, heißt es.

Der Unfall und die Erinnerungsschwierigkeiten hatten offenbar einen Grund: Der 19-Jährige war laut Polizei sichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Somit wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und muss seinen Führerschein abgeben.