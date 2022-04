Ein Doppelbock wird selten schlecht: So lange kann man Bier nach dem Verfallsdatum noch trinken

Von: Wolfgang Rotzsche

opfen und Malz, Gott erhalt’s: Und selbst, wenn das Haltbarkeitsdatum mal überschritten ist, kann man Bier durchaus noch genießen, sagen Ayings Brauereidirektor Helmut Erdmann (l.) und Bräu Franz Inselkammer. © Brauerei Aying

Keine Frage. nichts schmeckt besser als ein frisches Bier. Doch was ist eigentlich, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) mal überschritten wird? Muss man den Hopfensaft dann etwa entsorgen?

Aying - Auf keinen Fall, sagen Ayings Bräu Franz Inselkammer und Brauereidirektor Helmut Erdmann. Zum heutigen Tag des Bayrischen Bieres erklären die beiden Experten, warum es bei Bier überhaupt das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt.

Geregelt ist dies in der Lebensmittelinformationsverordnung der EU. „Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem Bier, bei richtiger Lagerung, seine spezifischen Eigenschaften wie Geruch oder Geschmack behält“, erklärt Helmut Erdmann. „Doch leider wird das immer wieder missverstanden – heißt es doch „Mindestens haltbar bis“ und nicht „Verdorben ab“.“

Auch noch lange nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums genießbar

Die Länge der Haltbarkeit müsse mit Bedacht auf die eingesetzte Technologie in der Bierproduktion gewählt werden. Bei den meisten handelsüblichen Bieren in Deutschland werden sechs oder neun Monate, gelegentlich auch zwölf Monate Haltbarkeit festgelegt. Bekanntermaßen seien auch lange nach Ablauf des MHDs Lebensmittel verzehrbar. Neuerdings ist sogar oft auf Verpackungen, beispielsweise bei Milchprodukten, der Hinweis angebracht, dass sie auch über den angegebenen Zeitpunkt hinaus genießbar sind – ganz einfach zu erkennen an Geschmack und Geruch.

Einfach auf die Sinne verlassen

Beim Bier sei es sowieso noch anders, merkt Bräu Inselkammer an, „denn aufgrund des PH-Wertes, des Alkoholgehalts und diverserer Hopfeninhaltsstoffe können sich keine für Menschen schädliche Bakterien entwickeln.“ Auch der Bräu rät dazu, sollte mal das MHD überschritten sein, sich beim Trinken auf die eigenen Sinne zu verlassen. Das Bier sollte nach Aussehen, Geruch und Geschmack beurteilt werden.

Auf die richtige Lagerung kommt es an

Sollte ein Bier nicht richtig gelagert werden, dann könnte es geschmackliche Veränderungen oder Trübungen geben, weiß Franz Inselkammer: „Licht und Wärme haben dabei den größten Einfluss auf die Qualität des Bieres.“ Es sollte dunkel, trocken, stehend und bei konstant kühler Temperatur gelagert werden. Brauereidirektor Helmut Erdmann sagt, dass vor allem malzbetonte und somit stärkere Biere ideal eingelagert werden können: „Ihr hoher Alkoholgehalt verhindert, dass es schlecht wird. Bräu Franz Inselkammer kommt da gleich ins Schwärmen: „Daher ist ein dunkler Doppelbock auch noch Jahre nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatus genießbar; in einigen Fällen kann es auch ein Hochgenuss sein.“