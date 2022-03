Von der Mariengrotte bis zum Dorf der Pferde

Von: Laura May

Die Ortschronisten Berhard Katzmair junior und senior bewahren Ayinger Geschichte(n). © Laura May

Durch eine Gebietsreform 1978 wurden die Gemeinden Peiß und Helfendorf zusammengelegt – daraus entstand Aying. Neben zahlreichen Kirchen und Kapellen, historischen Spuren der Römerstraße und der renommierten Brauerei, hat Aying mehr Ortsteile als alle anderen Kommunen im Landkreis München. 19 Stück an der Zahl – mal ist es nur ein Hof, mal ein größerer Ort.

Aying – Der Ort ist in vielerlei Hinsicht ein Unikat, sagt der ehemalige Bürgermeister Bernhard Katzmair. Aying befindet sich sozusagen im Vierländereck – es liegt im Landkreis München und grenzt an die Landkreise Miesbach, Ebersberg und Rosenheim. Einwohnerzahl: 5 566.

Durch die vielen Ortsteile gibt es mehr Maibäume, Feuerwehren, Schützen- und Burschenvereine als in anderen Gemeinden und insgesamt vier S-Bahn Stationen. „Die Ortsteile haben sogar verschiedene Telefonvorwahlen und Postleitzahlen“, sagt Katzmair, der zwischen 1972 und 1976 Bürgermeister von Aying war. Ihm liegt viel an der Bewahrung der Ortsgeschichte und so hat er ein eigenes Archiv angelegt – dort und in seinen Geschichten verstecken sich viele lokale Anekdoten. Sein Sohn Bernhard Katzmair junior tritt als Ortschronist in die Fußstapfen seines Vaters.

Der Senior zählt weitere Besonderheiten auf: Durch die Gemeindegebietsreform entstand Aying 1978 aus dem Zusammenschluss von Peiß und Helfendorf. Das Gemeindewappen wurde von Helfendorf übernommen, das noch 1972 zum Altlandkreis Bad Aibling gehörte. Aying ist mit rund 56,5 Quadratkilometern nach Sauerlach flächenmäßig die zweitgrößte Gemeinde im Landkreis München. Dabei ist sie jedoch am wenigsten dicht bebaut (7,2 Prozent der Fläche) und somit sehr ländlich geprägt.

Die römische Salzstraße ging früher durch das Gemeindegebiet, außerdem wurde hier damals von der Molkerei aus die Milch für den Konsum in München verladen. Soweit zum historischen Rahmen. Nun zu den ersten vier Ortsteilen der Gemeinde:

Aying

Der erste und namensgebende Ortsteil ist Aying mit 1 941 Einwohnern. Es ist das sogenannte Pfarrdorf der Gemeinde sowie eine Art Zentrum des großflächigen Gemeindegebiets.

Hier befindet sich neben einer S-Bahn Station Aying, der Pfarrei- und Gemeindeverwaltung auch die Ayinger Brauerei von Franz Inselkammer, die mitsamt des Brauereigasthofs das Ortsbild stark prägt. Seit den 80er Jahren wuchs die Einwohnerzahl um 75,9 Prozent.

Dürrnhaar

Etwa vier Kilometer nördlich vom Ortsteil Aying liegt Dürrnhaar. Hier leben 589 Menschen. Auch hier gibt es eine S-Bahnstation. „Dürrnhaar war mal bei der Gemeinde Hofolding, aber bei einer Abstimmung haben sich die Leute dann für Aying entschieden“, erinnert sich Katzmair.

Außerdem gibt es in Dürrnhaar die Kapelle zum Gegeißelten Heiland, erbaut 1746. Die dort zu sehende Abbildung von Jesus sei, so Katzmair, durch die Wallfahrt von Peiß nach Dürrnhaar gebracht worden.

Koppeln so weit das Auge reicht: Graß ist das Dorf der Pferde. © lm

Graß

Östlich von Aying, in Graß gibt es bei 87 Einwohnern laut dem ehemaligen Bürgermeister Katzmair heute mehr Pferde als Menschen – es ist „das Dorf der Pferde.“

Abgesehen von den zahlreichen Vierbeinern erinnert sich Katzmair daran, dass es dort einmal eine Wirtin gab, wegen der Graß „die Perle des Ostens“ genannt wurde und daran, dass hier mal eine Handweberin lebte, die begehrte Trachtenarbeiten anfertigte. Außerdem gibt es einen Weiher und eine Kapelle.

Heiligtümer in der Mariengrotte von Kleinkarolinenfeld. © lm

Kleinkarolinenfeld

Die Attraktion von Kleinkarolinenfeld ist die Mariengrotte inklusive Gebetsraum. Es ist der Ort der Karoline, „die war eigentlich evangelisch und kam durch Heirat hier her“, so Katzmair.

Die Grotte gehört den Pfarreien von Helfendorf und Aying. Es leben 239 Einwohner in dem lang gezogenen Straßendorf , in dem die Siedler zu Beginn (vor etwa 200 Jahren) Probleme mit ihrer Wasserversorgung hatten.

Die 19 Ayinger Ortsteile stellen wir nächste Zeit in loser Folge vor. Anekdoten des ehemaligen Bürgermeisters und von Bewohnern der jeweiligen Ortsteile werden dabei kleine und große Kuriositäten und Besonderheiten beitragen.