Ayinger Erdstall im Fernsehen

In der Sendung „Terra Xpress“ im ZDF wird am Sonntagabend über den Ayinger Erdstall nördlich der Pfarrkirche St. Andreas berichtet.

Aying– Entdeckt wurde der Erdstall vor drei Jahren bei den Erdarbeiten für den Pfarrsaal. So kündigt das ZDF den Beitrag an: „Beim Bau des Pfarrgebäudes entdecken Experten einen fast 60 Meter langen Erdstall. Gut erhalten, am Ende ein mysteriöser Raum mit Sesseln aus Stein und einem Opfertisch. Doch was steckt dahinter? Und kann man darauf einen Pfarrgemeindesaal bauen?“ Letzteres lässt sich leicht beantworten: Ja. Die Fertigstellung des Pfarrsaals liegt in den letzten Zügen. Mitte Oktober ist die Einweihung geplant.

wjr