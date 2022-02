Aying verbucht Etappensieg: Fußgängerampel und Temporeduzierung genehmigt

Von: Wolfgang Rotzsche

Die Fußgängerampel ist aus Gemeindesicht eine Wohltat. (Symbolbild) © dpa Picture-Alliance / Marcel Ibold

Die zähen Bemühungen der Gemeinde Aying in puncto Verkehr haben sich gelohnt. Zwei Erfolgsmeldungen gibt es.

Aying – Zum einen vermeldete Ayings Bürgermeister Peter Wagner (CSU) im Gemeinderat, dass Dürrnhaar eine Fußgängerampel auf der Staatsstraße 2078 bekommen wird. Dieses Ansinnen gab es schon seit langer Zeit, denn Dürrnhaar wird durch diese Straße förmlich geteilt.

Der Verkehr wird nicht weniger, was auch Gefahren birgt. Gerade beim Überqueren, weil die Staatsstraße auch einen leichten Knick macht. Das Problem war bisher, überzeugende Argumente an höherer Stelle zu finden, damit eine Ampel auch kommen darf. Jetzt schaut’s gut aus: „2021 haben wir uns nochmals dahintergeklemmt“, erklärt Wagner dem Münchner Merkur. Es wurden zwei Straßenzählungen durchgeführt, um die Menge an Menschen zu erfassen, die sich entlang der Rosenheimer Landstraße bewegen oder diese überqueren. „Wir haben das notwendige Quorum gerade noch erreicht“, merkt der Rathauschef an. Nun sei schon ein Planungsbüro beauftragt worden, sodass möglicherweise auch heuer noch die Ampel kommen könnte. Errichtet werden soll die Ampel auf Höhe der Kapelle.

Beschilderung aufgestellt

Auf der gleichen Staatsstraße, aber weiter südlich, werden lang ersehnte Beschilderungen aufgestellt. Der Antrag der Gemeinde Aying, in der Nacht ein Tempolimit zu erhalten, wurde zumindest teilweise befürwortet. Das Landratsamt München hat eine entsprechende Anordnung an das Staatliche Bauamt Freising geschickt, in Peiß und Großhelfendorf des nachts 30 km/h als Maximalgeschwindigkeit auszuweisen. Auch hier musste einiges erledigt werden, um gegenüber den Behörden klarzustellen, wo die Wohnräume entlang der Staatsstraße sind und warum sich die Gemeinde diesen Schritt wünscht.

Lärmschutzmaßnahme bislang noch nicht genehmigt

Bislang noch nicht gefruchtet haben die Bemühungen für Dürrnhaar und Göggenhofen. „Wir warten da noch auf die Rückmeldung, warum wir hier gescheitert sind“, zeigt sich Wagner kampfesfreudig. „Wir wissen, dass die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) geändert werden soll.“ Aying wäre gleich wieder dabei, um auch für die beiden anderen Orte eine Geschwindigkeitsreduzierung in den Nachtstunden zu erzielen. Bürgermeister Wagner verspricht sich davon mehr Ruhe für die Bevölkerung. Er geht auch die Hoffnung, dass dann die Lkw nicht mehr die Staatsstraße als Ausweichroute für die Autobahn nutzen. „Es ist dann ja nicht mehr sonderlich attraktiv, durch unsere Orte zu fahren.“

Der Individualverkehr wird aber trotzdem dort durchfahren. Eines ist Bürgermeister Wagner bei dieser Sache auch ganz wichtig. Wenn die Beschilderung da ist, müsse man auch einmal mit der Polizei über Geschwindigkeitskontrollen sprechen. „Das ist keine Geldschneiderei“, betont er. „Es geht um die Lebensqualität der Anwohner, die an der Staatsstraße wohnen.“