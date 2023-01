Aying schiebt Projekte: Feuerwehrhaus und neue Ortsmitte müssen warten

Von: Wolfgang Rotzsche

1250 Jahre Ortsgeschichte feiert Helfendorf in diesem Jahr. Nicht nur eine neue Chronik wurde aus diesem Anlass veröffentlicht, es wird auch ein großes Festprogramm geben mit Konzerten und Ausstellung. © wjr

Die Gemeinde Aying muss in diesem Jahr einige Projekte schieben, unter anderem weil das Geld fehlt.

Aying – Optimistisch blickt Ayings Gemeindeoberhaupt Peter Wagner (CSU) auf das Jahr. „In den vergangenen beiden Jahren waren wir sehr von der Pandemie gelähmt, aber schon langsam macht sich Normalität breit.“ Die braucht’s auch, denn es gibt viel zu tun in der Gemeinde.

Festjahr Helfendorf

So ist Helfendorf mitten im Festjahr. Wagner freut sich auf die Ausstellung, die anlässlich der 1250-Jahr-Feier geplant ist. „Wir werden sie aber vermutlich erst im April oder Mai durchführen können“, bedauert der Rathauschef. Fest steht schon ein Ayinger Musikfestival kurz nach Ostern, das von der Pianistin Sophie Pacini kuratiert wird. Wagner ist stolz, dass ein so hochkarätiges Kulturereignis zusammen mit der Ayinger Brauerei in seiner Gemeinde stattfindet. Unter anderem wird es auch einen Kulturtalk mit dem Kabarettisten Andreas Rebers geben.

Bauflächen

An Bauprojekten hat Wagner vor allem zwei Bebauungspläne im Visier. Einerseits geht es um eine Fläche in der Nähe der Großhelfendorfer Siedlung, andererseits um Flächen nördlich des Faistenhaarer Wegs in Dürrnhaar. Letztere gehören der Gemeinde und sollen verkauft werden. Dieses Geld soll auch in den Haushalt der Kommune einfließen.

Finanzen

Geld, das die Gemeinde gut gebrauchen kann, denn ein großer Einnahmeposten, den jede Kommune hat, bringt Fragezeichen mit sich: „Niemand weiß wirklich, wie heuer die Gewerbesteuereinnahme sein wird.“ Gerade für eine kleine Gemeinde, die nicht über gewaltige Rücklagen verfügt, sei es eine schwierige Zeit. Begeisterung ruft da nicht die Kreisumlage hervor, die Ayings Haushalt heuer bis zu 3,5 Millionen Euro belasten wird. So dürfte so mancher Euro mehrmals umgedreht werden, bevor er ausgegeben wird.

Bürgermeister Peter Wagner bereiten vor allem die Finanzen seiner Gemeinde Sorge. © privat

Feuerwehrhaus

Stichwort Neubau Feuerwehrgerätehaus Aying. Einen Neubau, auch wenn er schon lange gewünscht wird, wird es so schnell nicht geben. Gerade hat der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht, um auszuloten, mit welchen Kosten tatsächlich gerechnet werden muss. „Wir brauchen eine Hausnummer, mit der wir weiterarbeiten können. Und es braucht ein Raumprogramm für die Fläche am alten Wasserhäusl, damit wir wissen, was da möglich sein könnte.“ Wie das dann finanziert werden soll, stehe dann auf einer anderen Seite.

Ortsmitte Helfendorf

Auch noch nicht abschließend sind die Planungen für die Bebauung an der Dorfstraße in Großhelfendorf. Wie dort eine Dorfmitte entstehen kann, möchte Wagner nochmals mit der Bevölkerung besprechen. Er wünscht sich da noch mehr Beteiligung aus der Öffentlichkeit. „Das möchte ich nicht übers Knie brechen“, merkt Wagner an. Personell sei es auch mit den vorhandenen Kapazitäten im Rathaus nicht zu stemmen.

Klimaschutzmanager

Zuwachs erhofft sich der Rathauschef im Bereich Klimaschutzmanagement. Ein entsprechender Antrag sei gestellt worden, weil eine solche Stelle zwei Jahre lang mit 75 Prozent gefördert wird: „Wir haben unsäglich viele Themen im Bereich Umwelt und Klimaschutz, die wir allein im Haus noch stemmen können. Es gibt so vieles zu beachten und auch Termine wahrzunehmen, um auf dem Laufenden zu sein.“

Der Bau der Windräder im Hofoldinger Forst soll in diesem Jahr an Fahrt aufnehmen. Eine Visualisierung zeigt den Blick auf das Windrad von Kleinkarolinenfeld aus. © TUM

Windräder

Ein Thema wird heuer einen gewaltigen Schritt weitergehen: der Ausbau der Windkraftenergie. Wagner spricht von einem Meilenstein: „Im zweiten Halbjahr wird richtig Musik drin sein.“ Groß ist die Hoffnung, dass die Aussicht auf Genehmigung Mitte des Jahres ausgesprochen werden kann. Wenn alles gut geht, verrät Wagner, könnten im Winter 2023/2024 die Rodungsarbeiten für die Windkrafträder getätigt werden. In diesem Jahr soll es auch den so genannten Prospekt für die Bürgerbeteiligung geben, wobei der Rathauschef vermutet, dass es aufgrund des Interesses in der Bevölkerung sogar eine Überzeichnung geben wird. Bei den Einlagen sei es realistisch, dass eine erst ab 5000 Euro möglich sein wird. Deswegen wird von Seiten der Betreibergesellschaft überlegt, auch eine Genossenschaft noch auf den Weg zu bringen, wo sich Personen mit geringeren Beträgen beteiligen können. Auch die Gemeinden Aying, Sauerlach und Otterfing würden ihren Beitrag dazu leisten, damit sich die Räder bald drehen können.