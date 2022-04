Großtagespflege soll im Herbst in Großhelfendorf eröffnen

Von: Wolfgang Rotzsche

Eine Großtagespflege soll im ehemaligen Raiffeisengebäude in Großhelfendorf entstehen. (Symbolfoto) © Heimken/dpa

Wenn alles klappt, dann wird im ehemaligen Raiffeisenbankgebäude in Großhelfendorf im September eine Großtagespflege eröffnet.

Großhelfendorf - Das Gebäude, das der Gemeinde Aying gehört, soll die notwendige Nutzungsänderung im Obergeschoß erfahren. Eine bisherige Wohnung, die mittlerweile leer ist, soll entsprechend umgeändert werden. Seinen eigenen Bauantrag hat der Gemeinderat natürlich befürwortet. Bis zu zehn Krippenkinder könnten dann ab Herbst hier betreut werden.

Träger gefunden

Einen Träger hat die Gemeinde auch schon ausfindig machen können und ist diesbezüglich mit dem Verein „Kindertraum“ in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in Gesprächen. In Hinblick auf dieses Vorhaben erklärt Bürgermeister Peter Wagner (CSU): „Der Bedarf ist auch bei uns deutlich da, zumal es ja auch einen Rechtsanspruch für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren gibt.“

Betreuung nur auf Zeit

Rathauschef und Gemeinderat ist bewusst, dass die Einrichtung der Großtagespflege vor Ort auf Zeit ist. „Irgendwann werden wir ja das Gebäude an der Dorfstraße wegreißen“, so Wagner. Entstehen soll dann auf dem großflächigen Gelände eine neue Dorfmitte für Großhelfendorf (wir berichteten). In den bisherigen Planungen war nicht vorgesehen, eine Großtagespflege in den neuen Bauten unterzubringen. Was aber nicht heißt, dass das nicht kommen kann: „Wir machen uns da noch unseren Kopf im Gemeinderat“, lässt Bürgermeister Wagner wissen. „Es würde sich ja anbieten.“ Aber: Schritt, für Schritt. Jetzt ist erst einmal die Großtagespflege dran. Dann wolle man weitersehen.