Grünes Licht für Ampel in Dürrnhaar: „Bürgerwunsch geht in Erfüllung“

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Die langersehnte Ampel nördlich des Lippwegs in Dürrnhaar wird gebaut. Damit kann man künftig sicherer die Staatsstraße überqueren. © picture alliance

Die Ampel nördlich des Lippwegs in Dürrnhaar wird gebaut. Damit geht ein lang ersehnter Bürgerwunsch in Erfüllung.

Aying – Die langersehnte Ampel nördlich des Lippwegs in Dürrnhaar wird gebaut. Dafür machte der Ayinger Gemeinderat den Weg frei und beauftragte die Baumaßnahmen auf der Staatsstraße 2078, die 140 000 Euro kostet. Auch der Fußgängerweg und der Bereich an der Ampel werden barrierefrei ausgebaut. Die Überquerungsstelle wurde auch deswegen ausgewählt, da von Westen kommend der Radweg von Faistenhaar hier einfließt. Und mit der Ampel an dieser Stelle geht es dann zügig in Richtung S-Bahnhof Dürrnhaar.

Teurer als gedacht

„Die Arbeiten kommen uns deutlich teurer, als wir damals geschätzt hatten“, merkte Bauamtsleiter Martin Schildmann im Gemeinderat an. Das sei einfach den steigenden Kosten auch im Bauwesen geschuldet. Drauf sitzen bleiben muss die Gemeinde aber nicht. Sie geht in Vorleistung für das Staatliche Bauamt Freising. Es ist nicht nur die Ampelanlage an sich, die errichtet wird, erklärten Schildmann und Wagner. Der Fußgängerweg und Bereich an der Ampel werden barrierefrei ausgebaut.

Seit vielen Jahren für Ampel gekämpft

„Ein großer Wunsch aus der Bevölkerung geht endlich in Erfüllung“, sagte Bürgermeister Peter Wagner (CSU) mit einem Hauch von Euphorie. Schon seit vielen Jahren gab es Bemühungen, mit einer Ampel eine sichere Überquerung der viel befahrenen Staatsstraße zu ermöglichen. Eigentlich sollte die Ampel schon im vergangenen Jahr kommen. Wagner erklärt: „Aber wir haben schlicht und ergreifend kein Angebot auf unsere Ausschreibung bekommen.“ Allem Anschein nach waren die Auftragsbücher überall schon voll. Bei der jetzigen Ausschreibung wurden sechs Firmen angeschrieben und es kamen auch Angebote. Letztendlich bekam die Firma Swietelsky Baugesellschaft mit seiner Zweigstelle in Ebersberg den Zuschlag.