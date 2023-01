Die letzte Ehre für den ehemaligen Kommandanten

Von: Wolfgang Rotzsche

Im Vereinsleben fest integriert: Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurde Anton Ellmaier 2016 mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. © wjr/Archiv

Die Nachricht vom Tod des „Seppnbauers“ Anton Ellmaier trifft nicht nur seine Familie. Auch Helfendorfer Vereine sind bestürzt, hat sich der 88-Jährige doch unter anderem sehr stark bei der Feuerwehr Helfendorf engagiert.

Helfendorf – 1951 trat Ellmaier der Feuerwehr bei und war somit fast 72 Jahre lang Mitglied. In den 1960er Jahren habe der Verstorbene diverse Kurse und Leistungsabzeichen abgelegt, weiß der Feuerwehrvereinsvorsitzende Hans-Peter Huber. 1970 wurde der beliebte Landwirt zum Kommandanten gewählt; dieses Amt hatte er 14 Jahr inne und wurde aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenkommandanten ernannt. Soweit es für den Trautshofener möglich war, hat er sich aktiv am Vereinsleben beteiligt, ging mit, wenn der Verein „ausrückte“, also zu Festen und Veranstaltungen eine Abordnung entsandte. Auch bei den Feuerwehrfesten vor Ort war er gern gesehen.

Und für Anton Ellmaier war es selbstverständlich, bei vielen Beerdigungen dabei zu sein, um lieben Kameraden und Mitmenschen das letzte Geleit zu gewähren. Letzteres taten ihm seine Kameraden gleich und erwiesen ihrem früheren Kommandanten mit Fahnenabordnung und Kranzniederlegung die Ehre.

Seit 1951 im Trachtenverein

Ähnlich verhält es sich beim Helfendorfer Trachtenverein. Auch hier ist sein Beitritt für 1951 nachgewiesen. 1966 hat er das Amt des Fähnrichs übernommen das er sehr lange ausübte. 1972 war er dann zusätzlich noch Vizevorsitzender, bis 1993. Max Demmel, Chef der Helfendorfer Goldbergler, merkt an, dass „der Toni“ mit seiner ruhigen Art sehr beliebt im Verein war. Anton Ellmaier stand dem Verein immer mit Rat und Tat zur Seite, „bis es aus gesundheitlichen Gründen halt nicht mehr ging. Aber auch jetzt noch war er immer interessiert, was im Verein los ist und wie es läuft“. Auf Ellmaiers Zuverlässigkeit konnte gebaut werden.

Drei Kinder undsechs Enkel

1968 heiratete Anton Ellmaier seine Ursula (geborene Bail), die aus Großeichenhausen nach Trautshofen kam. Das Paar schenkte drei Kindern das Leben; sechs Enkelkinder erfreuten nicht nur ihren Opa. Die Angehörigen verabschiedeten sich auf ihre Weise vom „Seppnbauer“ auf dem Erinnerungsbild: „Und immer sind irgendwo Spuren Deines Lebens: Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle. Sie werden uns immer an Dich erinnern, und dadurch nie vergessen lassen.“

In der neuen Helfendorfer Chronik sind unter anderem Ellmaiers Erinnerungen an die Bomben auf Trautshofen in den Jahren 1944 und 1945 ein Vermächtnis, das aus einer Zeit herrührt, an die sich nicht mehr viele heute erinnern mögen.